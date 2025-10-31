Izabran novi ravnatelj ustanove Upravljanje sportskim objektima: Tko je nasljednik aferom opterećenog Koste Kostanjevića?

Boris Dujmić novi je ravnatelj ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO) Grada Zagreba, odlučilo je jednoglasno Upravno vijeće te ustanove, a priopćili su u petak.

Slijedom raspisanog javnog natječaja i provedenog selekcijskog postupka, Upravno vijeće ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO) je 28. listopada 2025. godine u punom sastavu jednoglasno donijelo odluku o imenovanju Borisa Dujmića za novog ravnatelja USO-a, kaže se u priopćenju.

U Upravnom vijeću USO-a nalaze se četiri predstavnika osnivača, dva predstavnika Sportskog saveza Grada Zagreba, i jedan predstavnik zaposlenika. Imenovani ravnatelj prihvatio je ponudu te će zbog reguliranja prava i obveza prema sadašnjem poslodavcu dužnost preuzeti u drugoj polovici studenoga.

Boris Dujmić ima diplomu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kategorizirani je sportaš Hrvatskoga olimpijskog odbora (HOO) u kajaku na divljim vodama i raftingu, te osvajač brojnih međunarodnih sportskih medalja i priznanja. Zadnjih 15 godina bio je zaposlen u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, između ostalog kao zapovjednik voda antiterorističke vojne policije i satnije za zaštitu VIP osoba, te ima iskustvo sudjelovanja u NATO misiji u Afganistanu kao savjetnik.

Ustanova za Upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba (USO), našla u središtu afere Hipodrom, a novi ravnatelj dolazi nakon što je bivši Kosta Kostanjević osumnjičen za financijske malverzacije podnio ostavku.

Junački podvig prije 20 godina

Krajem listopada 2006. Boris Dujmić privukao je pozornost javnosti svojim hrabrim činom. Tada 76-godišnja K.L. skočila je s pješačkog mosta u ledenu rijeku Savu s namjerom da si oduzme život. Srećom po staricu, tu je baš prolazio mladi kajakaš Boris.

"Vraćao sam se biciklom s treninga na Sljemenu, a nisam ni gledao prema obali. Samo sam odjednom, bez razloga, okrenuo glavu i vidio da žena skače s obale. Tada su prolaznici počeli vikati, a ja sam skinuo trenirku i skočio za njom", rekao je tada Boris za Jutarnji List.

Nesretna žena je vikala na Borisa da je pusti, pitala ga zašto je izvlači i je li on službeni spasilac.

"Njoj izgleda nije bilo jasno zašto bi je itko išao spašavati", rekao je Boris.

Skroman kakav je, nije tada tražio nikakvo priznanje za svoj poduhvat, samo se razočarao s policijom koja ga je tada pitala ima li osobnu iskaznicu, pa kad je rekao da nema, zaprijetili su mu kaznom.

"Učinio sam svoje i otišao kući da se ne bih razbolio jer sam bio mokar. Učinio bih to ponovno, ali ne smatram da sam zato junak", rekao je tada skromni Boris Bujmić, ne dočekavši rasplet događaja.