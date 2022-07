Dočekali smo kraj toplinskog vala i sada je na redu osvježenje. Meteorolog Nove TV Ivan Čačić otkriva koliko će ono trajati i kada nas opet čekaju prave ljetne vrućine. Više doznajte u prognozi vremena.

Toplinski val s kraja lipnja posvuda se nastavlja i na prva četiri dana srpnja. No ovo klimatološki izuzetno toplo razdoblje u unutrašnjosti završava u utorak, a na Jadranu u četvrtak.

Promjenu vremena od utorka započet će ova atmosferska fronta iza koje će pritjecati malo svježiji oceanski zrak i to najprije u unutrašnjosti.

U ponedjeljak ujutro posvuda vedro, a zatim će nebo sa zapada povremeno pokrivati visoki koprenasti oblaci kao predznak skore promjene vremena. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjeren a bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, a na Jadranu od 23 do 27 Celzijevih stupnjeva.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu od 33 do 35 stupnjeva. Krajem dana sa sjevera porast naoblake, a zatim su lokalno mogući pljuskovi i grmljavina, mjestimice uz umjeren sjeveroistočnjak.

U istočnim predjelima sunčano i vruće ponegdje i do 36 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu isto sunčano i vruće uz poslijepodnevnu temperaturu uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Poslijepodne i navečer u gorju je moguć lokalni pljusak. Vjetar većinom slab.

U Dalmaciji pretežno sunčano. Poslijepodne u unutrašnjosti može biti pokojeg pljuska. Vruće uz temperaturu od 33 do 37 stupnjeva.

More i dalje vrlo toplo uz temperaturu od 26 do 28 stupnjeva.

I u ponedjeljak se između 10 i 17 sati valja dobro zaštititi od sunčevog UV zračenja čiji je indeks i dalje vrlo visok.

Kako se nositi s vrućinama i gdje ljudi najviše griješe? Liječnica za Dnevnik Nove TV: "Treba izbjegavati boravak vani, ali i..."

Oboreni lipanjski rekordi u Europi, ekstremne vrućine i u Hrvatskoj

Izgledi za tri dana

Na kopnu u utorak prolazno jače naoblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno može biti izraženijih pljuskova. U srijedu djelomice ili pretežno sunčano, a u četvrtak ponovno lokalni pljuskovi i grmljavina. Sa sjevera povremeno umjeren vjetar. Malo svježije.

Na Jadranu i dalje vruće. U utorak su na sjevernom dijelu mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. U srijedu pretežno sunčano, a u četvrtak nestabilnije mjestimice uz pljuskove i grmljavinu. U utorak će zapuhati umjerena i jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima koja će u srijedu i četvrtak povremeno okretati na umjeren i jak sjeverozapadnjak.

