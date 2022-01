Za manje od dva tjedna hrvatski vojnici vraćaju se kući iz Poljske. Na vrijeme provedeno na obuci, vježbe i napetosti s Rusima uz istočnoeuropsku granicu osvrnuo se i zapovjednik hrvatskog kontigenta.

Satnik Dario Bilješković, zapovjednik 8.HRVCON eFPBG-POL ističe da je misija ispunila sva očekivanja. ''Ispunila je sve ciljeve koje smo stavili pred nas i naravno da je bila zahtjevna, s obzirom da smo ovdje prošli tri godišnja doba, uključujući i i ovaj zimski period'', pojašnjava Bilješković.

Napominje da on kao zapovjednik, zajedno sa stožerom, prati situaciju s Rusima. ''Mi smo ovdje po odluci Hrvatskog sabora. Radimo zadaću koja je nama ovdje određena, a načelno zadaće ostaju iste'', kazao je Bilješković u razgovoru s reporterkom Ivanom Pezo Moskaljov u Vijestima Nove TV. Nisu se gledali preko nišana, dodaje.

Kaže da je glavni fokus bio odvraćanje, iako im je misija kao biznis za vatrenu potporu borbenoj grupi. Ispalili su sve rakete za uvježbavanje. Iako po njegovim procjenama, misli Bilješković, ne može doći do sukoba na tom području, nikad se ne zna. ''Sve je u životu moguće, pa tako i to'', smatra Bilješković, ali napominje da to nije njegova domena.

Političari pozivaju na dijalog. I Amerikanci i saveznici. Ali vjeruje li on da može doći do dijaloga? ''Aposlutno, vjerujem da će doći do dijaloga, načelno je to to'', rekao je Bilješković.

''Kolege Amerikanci kažu da su izuzetni profesionalci na terenu, čak u nekim zadaćama i bolji od njih'', rekla je Pezo Moskaljov. Bilješković ističe da su od Amerikanaca naučili jednu fleksibilnost, pogotovo u višim razinama zapovijedanja.

A prvo što će napraviti kada se vrati, zaključuje Bilješković, je zagrliti svoja dva sina i suprugu.

