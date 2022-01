Predsjednik Zoran Milanović najavio je konferenciju za medije na kojoj će govoriti o modernizaciji i opremanju Hrvaske kopnene vojske.

''Mogućnost najave američkog borbenog vozila Bradley počela se razmatrati još 2017. godine na inicijativu ministra Damira Krstičevića. Vidim da je Krstičević i dalje na sastancima s premijerom Plenkovićem zastupa tu inicijativu, i to je dobro'', započeo je Milanović.

''U programu Vlade za razdoblje od 2020. do 2024., na stranici 50m koji je premijer predstavio i temeljem kojeg je aktualni ministar postao ministar, piše da će se do kraja 2021. dovršiti opremanje vojske vozilima Bradley. Tadašnji ministar, aktualni i premijer su govorili da će se do 2021. opremiti vojska'', kaže.

''Ukupna cijena iznosi oko 150 milijuna dolara plus PDV. Plus PDV. Teza da je to nekakva neutralna stavka možda drži vodu iz perspektive ministra financija, ali ne i obrane. Državni proračun i proračun ministarstva s PDV-om'', dodaje.

''To su vozila koja su odabrana na našu inicijativu. Međutim, većina ili skoro svi sustavi koje imamo u uporabi su sustavi za koje se ne proizvode dijelove. Dakle prema tome ovo je napredno'', kaže Milanović i dodaje što se sve dobiva u američkoj ponudi.

Doniraju se 84 vozila Bradley, 62 topa, 34 strojnice i 41 radio uređaj. Ponuda uključuje i finacijsku donaciju od 45 milijuna dolara.

''Ovdje piše ponuda. Ali to nije ponuda, nego naše traženje. Druge države nema, druge ponude nema. Zašto je Hrvatska vojska stala iza te ponude? Ona mora formirati srednju pješačku brigadu, zbog NATO-a. Bradley bi bio glavno oružje uz Patriju i neophodan je da bi brigada postojala. Patria i Bradley, to nije isto, razlika između života i smrti'', kaže.

''S druge strane, često imam posla s dibidusima. Glavni stožer misli da treba prihvatiti ponudu. Premijer govori da novac nije problem. Ali novac je jedini problem. Zašto kamioni koje sam ja nabavio kao premijer u mandatu stoje na ledini'', pita predsjednik.

Kaže da je i na sastanku Vijeća za nacionalnu sigurnost upozorio na loše stanje u Hrvatskoj vojsci.

''Ponašanje premijera i ministra ostavlja dojam budućim partnerima da se niti jedna odluka ne može donijeti bez njega. Prije nekoliko tjedana donesena je odluka o nabvavci aviona starih i do 20 godina. Ja sam to podržao, i nisam sudjelovao u tome. Pitanje je kako ćemo s time nositi i kako ćemo to uklopiti u naše sustave obrane. Neki sustavi još nisu ni nabavljeni za to, na primjer sposobnost zrak-more. Onaj tko je to vodio nije vodio računa o tome. Odluku da se nešto ne nabavi nije donio Hranj, nego ekipa iz ministarstva obrane. Ekipa kojoj ministar i HDZ daju upute. Je li to strategija obrane Hrvatske?'', kaže.

Osvrnuo se i na donošenje odluke u posljednji tren, s obzirom na to da se odluka o nabavi Bradleyja donosi pred istek roka za odlučivanje. ''To narušava odnose. Oni su naši donatori. Preispitivanje američke ponude u zadnji tren nije dobro, stavlja se dojam da nas Amerikanci žele nasanjkati. Oni to nisu ni nudili, a to ni nije staro željezo. Dojam cijele priče je da nas žele nasamirati, nas koji smo njima došli, a ne oni nama'', govori Milanović.

''Vlada treba odlučiti do kraja siječnja. Ako se to ne učini, ponude više nema. Ako se to ne dogodi, prozvat ću odgovorne na verbalnoj razini'', poručio je.

Banožić o projektu Bradley

O tome, točnije o projektu Bradley, danas je govorio i ministar obrane Mario Banožić rekavši da su dogovori još u tijeku. Dodao je i da, dok ne dobiju odgovore na sva pitanja od američke vlade koja nudi vozila Bradley, neće otkrivati hoće li Hrvatska ili neće kupiti vozila od SAD-a.