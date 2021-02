Uskoro istječe rok za prijavu povrata poreza, što ove godine posebno zanima mlade do 30 godina starosti. Zbog izmjena poreza na dohodak, na ljeto mogu očekivati povrate na svojim računima kojih nije bilo prethodnih godina. Najbolje će proći oni koji imaju najviše 25 godina jer će im biti isplaćen sav preplaćen porez na dohodak.

Svi mladi do 30 godina starosti, pa tako i Laura Sloković, ove godine imaju pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak, kojeg se poreznim izmjenama država odrekla.

"Realno, to znači da će netko tko ima 7000-8000 kuna dobiti bar još jednu plaću, što puno znači svakome u Hrvatskoj, pogotovo u ova vremena", rekla je te dodala: "Žao mi je jedino što se to ne odnosi na starije od 30. U našoj generaciji puno ljudi tek tad počinje zasnivati obitelj i njima bi to čak i puno više značilo."

Ako za primjer uzmemo prosječnu neto plaću od 8000 kuna, mladi do 25 godina dobit će povrat poreza u punom iznosu. Dakle, oko 19 tisuća kuna. Mladi od 26 do 30 godina dobit će pola tog iznosa, dakle oko 9500 kuna.

"To je onaj porez koji je poslodavac obračunao iz njihove plaće pomnožen s 12", objasnila je Lucija Turković Jarža, porezna stručnjakinja.

Za razliku od prošle godine, kada je vraćeno 1,2 milijarde kuna, ove godine, zbog 300 tisuća mladih radnika, bit će vraćeno još 800 dodatnih milijuna, odnosno dvije milijarde kuna.

"Ove godine prvi put imamo taj povrat poreza. Cilj je te izmjene bio da se mladi zadrže u Hrvatskoj, da privređuju u Hrvatskoj, da plaćaju tu porez i da im se onda kao jedna olakšica osigura povrat toga", rekla je Turković Jarža.

Većina građana, pa tako ni mladih, neće morati doći u Poreznu upravu i osobno predati prijavu jer umjesto njih to radi poslodavac. Međutim, poreznu prijavu moraju podnijeti oni koji zarađuju od samostalne djelatnosti, primjerice: obrtnici, poljoprivrednici ili pomorci.

"To posebno trebaju oni koji vode poslovne knjige jer oni dohodak utvrđuju na temelju razlike primitaka i izdataka", rekla je Turković Jarža.

Svi vi koji želite povrate poreza, a morate podnositi prijave, računajte da za to imate vremena do kraja veljače. Prve isplate povrata poreza trebale bi krenuti na ljeto.

