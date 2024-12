Ivan Ribarić prije osam godina iz rodnog Bjelovara otišao je raditi u Njemačku. Kao magistar poslovne ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu, dobio je priliku raditi u struci i zaposlio se kao voditelj hotela.

Napredovao je i zarađivao više nego što bi ikad mogao u domovini. No nakon godina života i rada izvan Hrvatske odlučio se vratiti – prijavio se na natječaj za direktora Turističke zajednice područja Garić Grad, bio je to posao u struci za koji je imao sve kvalifikacije. Prošao je sve etape natječaja i dobio posao. Dao je otkaz na sigurnom radnom mjestu u Münchenu, odjavio stan, no ubrzo je stigla vijest - ništa od posla u Hrvatskoj. Naime, Turistička zajednica, koja mu je trebala biti poslodavac, nije radila u skladu sa zakonom i statutom, kažu u Ministarstvu turizma i sporta.

"Turistička zajednica nije osnovana prema zakonu i sukladno tome oni taj natječaj moraju poništiti. Kako uopće nešto može postojati i raditi, a da nije osnovano po zakonu?" pita se Ivan i dodaje: "Otišao sam 2016. iz Bjelovara kao nezaposlen, osam godina poslije vraćam se u Bjelovar i, evo, trenutačno sam opet nezaposlen. I to je ono - ima u Hrvatskoj posla tko hoće raditi. Evo, tu sam, hoću raditi, ali nema odgovora."

Što na tu situaciju kaže načelnik Općine Berek, ujedno i predsjednik Turističke zajednice, ali i Ministarstvo turizma i sporta, doznajte u večerašnjoj emisiji Provjereno na Novoj TV.

Pročitajte i ovo Stočari su očajni Usred sezone svinjokolja ne mogu prodati domaće svinje, ministar stočarima poručio: Ovako će vam se isplatiti

Pročitajte i ovo zločinačko udruženje USKOK u akciji: U tijeku su uhićenja u Slavoniji, Rijeci i Zagrebu