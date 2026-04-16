Sportski savezi pod istragom USKOK-a: "Dobili smo podatke prije nekoliko dana..."

Hrvatski sport ponovno je pod povećalom istražnih tijela, dok USKOK istodobno provjerava poslovanje skijaškog i judo saveza zbog sumnji na nepravilnosti u trošenju javnog novca.

Nakon skijaške afere, u kojoj je prvoosumnjičeni Vedran Pavlek i dalje nedostupan, istraga se proširuje i na novi slučaj u judu.

U Hrvatskom judo savezu najavljuju promjene u načinu upravljanja financijama kako bi se smanjio prostor za moguće zlouporabe, dok iz Vlade poručuju kako je cilj ojačati nadzor nad sustavom financiranja sporta i povećati transparentnost.

Istodobno se provjerava jesu li pojedini savezi financirani i putem Hrvatske turističke zajednice, a u tijeku je i opsežan krug ispitivanja svjedoka. Prema dostupnim informacijama, riječ je o više od 90 osoba, među kojima su i brojni bivši i aktivni hrvatski skijaši.

Sud je u sklopu postupka prihvatio prijedlog USKOK-a o proširenju opasnosti od utjecaja na svjedoke, čime se istraga dodatno intenzivira, a slučaj dobiva šire razmjere u hrvatskom sportu.