USKOK podigao optužnicu zbog korupcije u Varaždinu, na meti osam osoba

USKOK je podigao optužnicu protiv osmero okrivljenika i jedne pravne osobe zbog počinjenja korupcijskih kaznenih djela u Varaždinu.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti:

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv osmero hrvatskih državljana (1962., 1968., 1952., 1957., 1986., 1975., 1972., 1962.) i jedne pravne osobe zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem i davanja mita za trgovanje utjecajem.

Optužnicom se I., II. i III. okr. stavlja na teret da su, nakon što je 3. lipnja 2024. građevinska inspekcija utvrdila da je u tijeku bespravna gradnja na kući u suvlasništvu II. okr. i njenog supruga u Varaždinu, uslijed čega je naložena zabrana daljnjeg izvođenja radova uz upozorenje mogućeg pokretanja prekršajnog postupka te uklanjanja bespravno izvedenih radova za koje nije ishođena pravovaljana građevinska dozvola, II. okr. osobno istoga dana, a potom i putem III. okr. - stalne sudske vještakinje za graditeljstvo i procjenu nekretnina, od I. okr. - pročelnika Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina (dalje: Varaždina), zatražila da joj žurno i neovisno o ispunjenju zakonom propisanih uvjeta izda građevinsku dozvolu za rekonstrukciju kuće.

Na to je I. okr. pristao znajući da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje građevinske dozvole jer ga je III. okr. upoznala s već stvarno izvedenim radovima i nedostacima projekta. Zatim je II. okr., sukladno dogovoru s I. i III. okr., 7. lipnja 2024. podnijela zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju kuće koji predmet je I. okr. odmah uzeo sebi u rad. Potom je 12. lipnja 2024., protivno Zakonu o gradnji, povodom nepotpunog zahtjeva i neprikladnog glavnog projekta izdao građevinsku dozvolu u kojoj je neistinito naveo da je strankama u postupku omogućeno osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta te da su se sve stranke odazvale i nakon uvida u spis dale izjave o suglasnosti sa zahvatom. Na opisani način je osigurao da se nakon pravomoćnosti građevinske dozvole postupak građevinske inspekcije obustavi. Nadalje je III. okr., po punomoći II. okr., zatražila izdavanje uporabne dozvole za rekonstruiranu građevinu, prenijevši I. okr. da je II. okr. uporabna dozvola žurno potrebna jer ističe rok za završetak radova zbog sredstava prikupljenih iz Fonda za energetsku obnovu. Slijedom navedenog je I. okr. 18. listopada 2024. izdao uporabnu dozvolu te sačinio neistiniti zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu koji u stvarnosti nije obavio, dok su I. i III. okr. potpisali navedeni zapisnik.

Također se optužnicom tereti IV. okr. - voditeljica Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja u Varaždinu, da je zatražila od I. okr. da u navedenom upravnom odjelu u kojem je pročelnik osigura zapošljavanje njenog sina na radno mjesto upravnog referenta za javna davanja - vježbenika, na što je I. okr. pristao. Potom je I. okr. poduzeo radnje u svrhu donošenja potrebnih izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2023. godinu te 4. prosinca 2023. raspisao javni natječaj za prijam u službu na to radno mjesto. Tijekom provedbe natječaja na koji se prijavio sin od IV. okr., a kako bi imenovanom osigurao ostvarivanje potrebnog rezultata na testiranju i zapošljavanje na navedenom radnom mjestu, I. okr. je upoznao IV. okr. s pitanjima i zadacima prije provođenja provjere znanja i sposobnosti znajući da će ih ona prenijeti svojem sinu, što je IV. okr. i učinila. Tako su mu osigurali ostvarivanje potrebnog rezultata pa je po provedenom natječajnom postupku primljen u službu u Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Varaždina.

Nadalje se V. i VII. okr. terete da su se tijekom kolovoza 2024. godine u Varaždinu, dogovorili da će V. okr. za novčanu nagradu, korištenjem svog službenog položaja savjetnika za graditeljstvo i prostorno uređenje u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo Varaždina, kao i ranijeg zaposlenja u Varaždinskoj županiji, poduzeti sve potrebne radnje kako bi se u ubrzanom roku osiguralo udovoljenje zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu neovisno o ispunjenosti uvjeta. Nakon što je 21. kolovoza 2024. navedeni zahtjev zaprimljen te je s njim zadužena VI. okr. - pomoćnica pročelnika za upravne poslove u gospodarstvu i prometu u Upravnom odjelu za gospodarstvo i europske poslove Varaždinske županije, V. okr. je zatražio od VI. okr. da odmah i neovisno o ispunjenosti uvjeta udovolji navedenom zahtjevu. Tako je VI. okr. 23. kolovoza 2024. izdala rješenje navedenog Odjela o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u kojem je neistinito navela da je očevidom i uvidom u dokumentaciju utvrđena ispunjenost uvjeta iz mjerodavnog zakona i pravilnika. Sukladno prethodnom dogovoru, VII. okr. je isplatila V. okr. novčanu nagradu u neutvrđenom iznosu.

Osim toga se V. i VIII. okr. - direktor IX. okr. trgovačkog društva (dalje: društvo), terete da su od lipnja 2023. do studenoga 2024. godine u Varaždinu, dogovorili da će V. okr. za mjesečnu novčanu nagradu u iznosu od 1.100,00 eura, korištenjem svog službenog položaja višeg stručnog suradnika za graditeljstvo, a zatim savjetnika za graditeljstvo i prostorno uređenje u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo, kao i na temelju tog položaja ostvarenih kolegijalnih odnosa s drugim službenicima i suradnicima iz trgovačkih društava povezanih s Varaždinom, prikupljati potrebne informacije i poduzimati sve potrebne radnje kako bi se osiguralo i ubrzalo postupanje javnopravnih tijela povodom zahtjeva i realizacije poslova od interesa IX. okr. društva.

Sukladno dogovoru, nakon što je IX. okr. društvo podnijelo zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izvođenje radova, V. okr. je osigurao da se predmet dodijeli u rad točno određenom referentu kojem je potom davao upute kako i u kojem roku treba izdati građevinsku dozvolu, vodeći pritom računa da to bude nakon ukidanja obveze plaćanja vodnog doprinosa. Postupajući prema uputama referent je 3. srpnja 2024., iako je bio na godišnjem odmoru, izdao traženu građevinsku dozvolu. Također je V. okr., na traženje VIII. okr., od voditelja pripreme rada u tehničkoj službi, kao i od direktora komunalnog društva zaduženog za poslove vodnog gospodarstva, tražio žurno postupanje na lokaciji gradilišta IX. okr. društva. Za navedeno je VIII. okr. isplatio novčanu naknadu sukladno dogovoru na način da je IX. okr. društvo V. okr. ukupno uplatilo 17.600,00 eura.