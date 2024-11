Očekuju nas kiša, snijeg i vjetar: Detalje otkriva meteorolog Vikić-Topić

U srijedu se nastavlja destabilitacija. Sa sjevera Europe prema jugu brzo struji hladan zrak koji će u Genovskom zaljevu izazvati stvaranje ciklone. Ona će pak donijeti puno vlage i kiše, ali i velike oscilacije temperature. Prvo će u srijedu ujutro zatopliti, a onda poslijepodne jako zahladnjeti.



Prijepodne će biti pretežno oblačno. Rano ujutro još će možda ponegdje i biti malo sunca, no neće dugo potrajati, ubrzo će se naoblačiti, a onda raste i vjerojatnost za kišu. Do podneva će već padati u gotovo cijeloj Hrvatskoj, a u zapadnijim predjelima mogući su i pljuskovi.

Uz kišu, probleme će stvarati vjetar. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, a na moru jak do olujan lebić. Temperatura će biti viša nego danas, prijepodne od 10 do 12 na kopnu, te 15 do 18 na obali, no onda će malo prije podneva u unutrašnjosti zapuhati jak sjeverac, pa će zahladnjeti.



Poslijepodne će tako biti sve hladnije u kopnenoj Hrvatskoj. U početku i vjetrovito uz kišu, a u gorju će padati snijeg. Zatim će ubrzo oborine prestajati i vjetar će slabjeti, no temperatura će i dalje biti u osjetnom padu, pa će poslijepodne biti oko 5, a navečer i hladnije.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sredinom dana naoblačenje. Vjetar će naglo okrenuti na sjeverac i ojačati. Pri tome će sve češće biti kiše, a u Slavonskom gorju padat će i snijeg. Temperatura će u podne biti 10-ak stupnjeva, a već rano popodne od 5 do 8. Navečer slabljenje vjetra, prestanak oborina, ali još hladnije.



U Istri i Primorju pretežno oblačno i vjetrovito, povremeno uz još kiše i pljuskova. Osobito u prvom dijelu popodneva. Puhat će umjeren do jak lebić, a zatim će između 14 i 16 sati okrenuti na jaku, nakratko i olujnu, buru i tramontanu. S njima će se djelomično razvedravati i kiša će prestajati, ali, bit će prilično hladno. Prije te bure, sredinom dana, temperatura će biti oko 15 stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici oblačno uz kišu, lokalno i obilnu. Ubrzo nakon podneva zapuhat će sjeverac i počet će pad temperature, pa će kasno popodne, a u Lici navečer, kiša prelaziti u snijeg. U višim predjelima on će se i zadržavati na tlu. Temperatura će u podne biti od 5 do 10 stupnjeva, a poslijepodne i navečer hladnije, blizu nule.



U Dalmaciji je ujutro moguće malo kiše, no onda će poslijepodne kiša i pljuskovi s grmljavinom biti češća pojava. Povremeno će padati jako, i lokalno će pasti obilna količina. Jak lebić, predvečer će okrenuti na tramontanu i buru, prvo na sjeveru. I pri tome će osjetno zahladnjeti. Prije toga temperatura između 16 i 19.

Vrijeme naredna tri dana

U četvrtak prolazno smirivanje. U unutrašnjosti će biti većinom suho, uz sunčana razdoblja, ali i svježe te pomalo hladno. Zatim u petak, od jutra novo pogoršanje. Ponovno će ojačati sjeverac i zahladnjet će tako da će biti i kiše i snijega, pri čemu je snijeg moguć i u nekim nizinama. No to će biti kratkog vijeka, već ćemo za vikend ponovno imati sunce, iako uz hladno jutro.



I na moru u četvrtak poboljšanje, sa sunčanim razdobljima, a malo kiše je moguća samo lokalno. Ujutro će puhati bura, a onda će kasno popodne okrenuti na oštro koje će naglo ojačati. Petak će biti oblačan, kišovit i hladan. Lokalno će pasti obilnija kiša, a vjetar će opet okrenuti na jaku i olujnu buru. No već će se poslijepodne vrijeme smirivati, pa će subota biti sunčana i ugodnija, s manje vjetra.



Do vikenda možemo očekivati dinamično vrijeme, često uz oborine. Neka vas na zavara jutro u srijedu koje će biti toplo, a u nekim krajevima i suho. Kasnije tijekom srijede stiže jače zahladnjenje, kiša, a u gorje i snijeg. Četvrtak i petak će tako biti znatno hladniji, a snijeg je prolazno moguć i u nekim nizinama, no tamo se vjerojatno neće zadržavati.

Pročitajte i ovo stanovnici zabrinuti Avion u niskom letu kruži iznad Zagreba, doznajemo o čemu se radi

Pročitajte i ovo Moskva potvrdila napad VIDEO Ukrajina prvi put napala Rusiju američkim balističkim raketama, ali za taj napad nemaju odobrenje SAD-a

Pročitajte i ovo "Beroš kao da nije član" Plenković objavio kada će se održati predsjednički izbori! Ljutit je zbog curenja iskaza oko Beroša: "Zašto je to vani? Zbog čega?"