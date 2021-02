Globalni humanitarni projekt Wings for life s ciljem pronalaska lijeka za ozlijede leđne moždine ide dalje. Iako ni ove godine ulice brojnih svjetskih gradova neće preplaviti more trkača, svi će se oni 9. svibnja ujediniti za isti cilj. Putem mobilne aplikacije trčat će za one koji to ne mogu.

U istom trenutku tisuće ljudi iz cijelog svijeta ujedinit će se za jedan cilj. Pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Trčat će koliko ih noge nose dok ih ne sustigne virtualni presretač. 9. svibnja u kalendaru predsjednika HUPT-a Bojana Hajdina, poseban je dan.

"Imamo osjećaj kao da je to naš praznik, kao da je to naš dan, budi nam neku nadu i sreću, imamo osjećaj kao da su svi na našoj strani i kao da nam svi žele pomoći“, rekao je.

Na njihovoj strani ponovno će biti mnogi, jer želji i volji na put ne staje ni koronavirus. Pomoću aplikacije Wings for Life World Run trčale su mnoge sportske zvijezde. Do sada je prikupljeno gotovo trideset milijuna eura za brojna istraživanja i kliničke studije. Jer onima za koje se trči to daje nadu.

Za sudjelovanje je potrebno preuzeti Wings for Life World Run aplikaciju. Trčati možete sami ili u društvu. Cijela startnina bit će izravno utrošena za istraživanje ozljeda leđne moždine. Kilometar po kilometar – u ovoj utrci pobjednik je svatko. Ciljeve postavljate sami. Osim onog najvećeg. Trčati za one koji to još ne mogu.

Više o ovoj temi pogledajte u videu priloženom u našoj galeriji.

