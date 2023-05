Prve nedjelje u svibnju, cijeli svijet još će se jednom ujediniti u istom cilju – trčati za one koji to ne mogu. Globalna utrka Wings for Life World Run, čiji je cilj pronaći lijek za ozljede leđne moždine, održat će se 7. svibnja, a prijenos starta utrke gledatelji će moći pratiti na Novoj TV, ali i DNEVNIK.hr-u.

Već jubilarnu, desetu godinu specijalnu emisiju Wings for Life World Run uređuje iskusna Ivana Ivančić, dnevna urednica informativnog programa Nove TV.

''Iz godine u godinu čast mi je i zadovoljstvo biti dio globalnog projekta koji pokreće toliko dobroga u svima nama i za sve nas. Tim Nove TV svake godine iz Zadra u svijet pošalje sjajnu sliku zajedništva i humanosti. Poseban je gušt to što u Zadru u nijednom kadru i razgovoru nema negative, nema kukanja kako se nešto ne može, nema ispraznih kritika – svi su nasmijani i sretni što su tu i što mogu s malo napraviti toliko puno. Zato svi iz Zadra mogu očekivati more sreće, sportskog duha i svijesti da svaki metar koji pretrče – to učine za one koji to ne mogu'' izjavila je Ivančić povodom nadolazećeg prijenosa starta popularne utrke.

Uživo iz Zadra u program Nove TV uključit će se voditelji Mia Kovačić i Vlado Boban koji će pratiti svaki korak i dijeliti najnovije informacije o utrci. Mia i Vlado tako će gledatelje provesti kroz cijeli događaj, s razgovorima s poznatim sportašima i sudionicima utrke, a tu će biti i posebni gosti koji će pružiti svoj pogled na ovu posebnu manifestaciju. Uz gostovanja i atmosferu sa same lokacije, Nova TV gledateljima donosi i inspirativne priče o ljudima koji podržavaju utrku i u njoj sudjeluju.

Odbrojavanje do utrke Wings for Life: "Ovdje se već danas skupila nevjerojatna energija"

''Iznimno se radujem 10. jubilarnom izdanju utrke Wings for life To je projekt kojeg radim s posebnim guštom. Vlada pozitivna atmosfera kako među ljudima koji trče, tako i među cijelom produkcijom. Meni je mjesec svibanj asocijacija na tu utrku. Jedva čekam idući vikend u Zadru!'', kazao je Vlado Boban.

Ivančić o utrci Wings for life: "Mislim da tamo neće biti nitko tko nije punog srca"

"Izuzetno se veselim opet i ove godine sudjelovati na projektu Wings for Life. To je projekt koji se mora svake godine popratiti i to mi je velika čast. Izuzetno mi je drago što to radim s kolegom Vladom. Nas dvoje se dobro nadopunjavamo i nekada taj live izgleda kao da prenosimo Formulu 1.

Bit će prekrasne slike koje ćemo ponovno poslati iz Zadra u cijeli svijet. Naročito tih pola sata prije same utrke, adrenalin je na vrhuncu i tome se veselim. Pripreme su u tijeku, prikupljamo sve podatke koji nam trebaju da prijenos bude zanimljiv."

Wings for Life World Run posebna je utrka koja ima jedinstvenu konceptualnu ideju - nema definirane duljine utrke, već se utrka zaustavlja tek kada posljednji trkač bude prestignut. To znači da svaki trkač, bez obzira na svoju razinu kondicije, može sudjelovati u utrci i ostvariti svoj cilj.

Ovaj događaj je postao globalni fenomen koji okuplja tisuće sudionika diljem svijeta i postao je najveća svjetska utrka u kojoj sudjeluje veliki broj profesionalnih i rekreativnih trkača. Zbog svoje humanitarne svrhe, utrka je došla do srca milijuna ljudi diljem svijeta i postala je jedan od najvažnijih sportskih događaja na svijetu. Ne propustite prijenos starta utrke Wings for Life World Run 2023. 7. svibnja, od 12:30 na Novoj TV i DNEVNIK.hr-u.