Najbrži od 9000 trkača u utrci Wings for life u Zadru bio je Robert Radojković s kojim smo razgovarali u Dnevniku Nove TV.

Robert Radojković iz Poreča pobjednik je u muškoj kategoriji utrke Wings for life u Zadru. I prije utrke rekao je da očekuje mnogo, a dobio je najbolje.

''Očekivao sam mnogo, očekivali su moji navijači mnogo od mene. To jednim dijelom i njima poklanjam. Auto me presreo na 56. kilometru. Po ovim vremenskim uvjetima za mene je to jako dobar rezultat. Globalno imamo jako visoki renking. Šesti smo u globalnom poretku, tako da možemo biti zadovoljni'', rekao je Radojković.

Trčanjem na duge staze bavi se desetak godina. ''Ovo je za mene jedna od obaveznih manifestacija na koje idem'', rekao je.

Zoran Kosanović iz organizacijskog odbora utrke Wings for life kojom se prikuplja novac za pronalazak lijeka za ozlijede leđne moždine kaže da ćemo uskoro znati koliko je prikupljeno ove godine.

''Točne brojke za ovu godinu znat ćemo za nekoliko dana. Protekle je godine prikupljeno više od 24 milijuna eura koji su usmjereni u zakladu Wings for Life. Sa zadovoljstvom možemo reći da je utrka uspjela. Svi su se sudionici sretno vratili na start'', rekao je Kosanović.



