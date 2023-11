Negdje ništa, a u nekim gradovima čak 600 eura: Umirovljenici čekaju božićnicu, pogledajte koliko dijele pojedini gradovi

Hrvatski umirovljenici nadaju se božićnici. Neki su je već i potrošili. Zaprešićkim umirovljenicima krenule su isplate, dobit će 30 eura. "Suprug i ja podigli smo u Fini, jesmo potrošili smo, a čujte uz ove male penzije sve dobro dođe", rekla je Kata. "Ima toga, samo neka oni šalju, mi ćemo potrošiti", dodali su drugi.

Sveta Nedelja 35 eura isplaćuje od ponedjeljka. "Mi to rasporedimo po društvenim domovima, a ako netko nije stigao može se javiti u gradsku upravu", rekao je Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje.

Dok će umirovljenicima i korisnicima invalidnina u metropoli biti manje. Zagreb će isplatiti 26 i pol eura, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković.

"Da mogu bolje dali bi bolje. Ne mogu bolje i dobro...", poručili su jedni. "Sića, sramotno malo, ali dobro, neka se Tomašević trudi", izjavili su drugi.

I u ostalim većim gradovima umirovljenici će dobiti koji euro. "Od 60 do 150 eura će biti božićnica za te skupine", istaknuo je Bojan Ivošević, zamjenik gradonačelnika Splita.

"Iznos je veći nego prošle godine i jednokratan je, iznosi 60 eura", poručila je Karla Mušković iz Upravnog odjela za socijalnu zaštitu u Rijeci. "Od 55 do 15 eura ovisno o visini mirovine", dodao je Ivan Radić, gradonačelnik Osijeka.

"Od 39 do 53 eura. Uspoređujući s prošlom godinom to je povećanje od 20-ak posto", napomenuo je Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika.

Pravi rekorder je Umag s božićnicom i do 600 eura za umirovljenike.

"Oni koji imaju primanja do 150 eura mirovine imaju pravo na božićnicu od 600 eura, primanja do 200 eura imaju pravo na božićnicu od 400 eura i oni sa primanjima do 300 imaju pravo na božićnicu od 200 eura, objasnio je Vili Bassanese, gradonačelnik Umaga.

Negdje neće dobiti ništa. U stranci umirovljenika smatraju da bi svi trebali dobiti isti iznos. "Neki zovu 13. mirovinu, božićnica, neki uskrsnica, mi ne patimo od toga kako će se zvati. Neka se zove kako hoće bitno je da se umirovljenicima pomogne", rekao je Veselko Gabričević iz Hrvatske stranke umirovljenika.

Većina božićnica ide po imovinskom cenzusu, a i gradovi dižu cenzus kako bi je dobilo što više umirovljenika.

