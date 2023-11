Malo dobrih vijesti za umirovljenike: Na račune stiže od 60 do 160 eura

U ponedjeljak počinje isplata jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, korisnicima mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja.

U skladu s odlukom Vlade od 14. rujna, jednokratnu isplatu dobit će 5389 korisnika, i za to je osigurano 411.100 eura iz Državnog proračuna.

Najviše će dobiti korisnici mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 300 eura. Jednokratno će im ovom odlukom biti isplaćeno 160 eura. Oni čija je mirovina od 300 do 435 eura, dobit će 120 eura, a oni s mirovinom od 435 do 570 eura isplatit će se 80 eura jednokratno. Najmanje će dobiti oni s najvišim mirovinama, pa će korisnici čije su mirovine od 570 do 700 eura, jednokratno dobiti 60 eura.