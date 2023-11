Tko stoji iza prosvjeda? Evo tko su vođe, nitko od njih nije prijavljen kao svinjogojac

U ponedjeljak su pompozno najavili blokadu cijele države, granične prijelaze, željeznicu, autoceste, a u utorak ipak blokirano tek pet cesta: tri u Vukovarsko-srijemskoj, jedna u Osječko-baranjskoj i jedna u Brodsko-posavskoj županiji.

Pročitajte i ovo Uoči izbora Putin poslao oštru poruku Zapadu: "Zahvatila vas je rusofobija, SAD nas želi opljačkati"



Tko uopće prosvjeduje? Prosvjednici tvrde da su samo nezadovoljni svinjogojci i poljoprivrednici, no pita li se resornu ministricu i premijera radi se o političkim aktivistima.



U Hrvatskoj se svinje uzgajaju na ukupno 21 tisuću 988 gospodarstava, a lani je ukupno bilo registrirano 869 tisuća 886 svinja. Najviše u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje se nalazi i zona zabrane prometovanja i klanja svinja.



No među svim tim svinjama nema onih šefa prosvjednika, barem ne u službenom registru.

Pročitajte i ovo Zarobljeni u tunelu Nakon dugih 17 dana spašeni svi indijski radnici, izvučeni kroz 90 centimetara široku čeličnu cijev



"Tomislav Pokrovac uopće nije svinjogojac, niti je bio. On kaže, jesam li dobro čula, da ima jednu svinju? Njega uopće nema u registru. I jedna svinja mora se prijaviti", izjavila je u Dnevniku Nove TV Marija Vučković, ministrica poljoprivrede.



Osim njega još je nekoliko osoba poznato javnosti. Snimljeni su na raznim prosvjedima: od korone do korupcije. Josip Juretić čak je objavio i kandidaturu za predsjednika, no nije skupio potpise.



"Htio bih započeti kandidaturu kao čovjek iz naroda koji nikad nije pripadao nikakvoj političkoj stranci", izjavio je Josip Juretić još 2019. godine

Pročitajte i ovo Snijeg, vijavice i obilna kiša DHMZ objavio detaljnu prognozu uoči dramatične promjene vremena: Još sutra stabilno, a onda slijedi prava vremenska sapunica



Izrada i implementacija strategije svinjogojstva najavljena je pak u roku od 15 dana.



Tu je i Robert Schwartz kojeg je policija okarakterizirala kao jednog od organizatora anti-covid prosvjeda zbog čega je bio i priveden. Ima ih još. Dražen Strukar iz Cerne u nedjelju je izajvio da "njegove svinje više ne mogu čekati"

U utorak je potvrđeno u Ministarstvu poljoprivrede da nitko od nabrojanih uključujući i vođu Tomislava Pokrovca nije prijavljen kao svinjogojac!

Pročitajte i ovo slučaj iz BiH Pedofil iz Posušja pušten iz zatvora zbog uzornog ponašanja, reagirala ogorčena majka žrtve



S druge strane dosad je eutanazirano oko 2 i pol posto ukupnog svinjskog fonda, a i lani smo bez kuge uvezli 113 tisuća tona svinjskog mesa.



Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.