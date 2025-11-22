FOTO Snijeg i olujni vjetar paralizirali promet! Dio A1 zatvoren za sve, izdano je upozorenje

Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci/Istri te obratno, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) u subotu.

Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmatinskoj zagori. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti.

Snijeg na autocesti A1 Foto: HAK/Screenshot

Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju iz HAK-a upozoravaju na moguće odrone te vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog olujnog vjetra za sav promet su zatvoreni: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja), Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene, državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, Paški most i ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno.

Prve pahulje u Zagrebu Foto: Patrik Macek/Cropix

Samo za osobna vozila otvoreni su: autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar), autocesta A7 između čvorova Orehovica i Škurinje, državna cesta DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag, državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin.

Također, na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, Krčkom mostu, Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99) i lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće

Na DC553 Omiška obilaznica zabrana je za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su: trajektne linije: ﻿Prizna-Žigljen, Stinica-Mišnjak, ﻿Brestova-Porozina﻿ i Lopar-Valbiska, zatim ﻿katamaranske linije: Novalja-Rab-Rijeka, ﻿Mali ﻿Lošinj-Cres-Rijeka﻿, Zadar-Sali-Zaglav-Iž﻿﻿,Olib - Silba - Premuda - Zadar ﻿te ﻿﻿brodska linija: Mali Lošinj-Unije-Susak.

﻿Katamaranska linija Ist - Zapuntel - Brgulje - Molat - Zadar plovi ﻿﻿bez pristajanja u luku Zapuntel.﻿

Bit će oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno. Na Jadranu ponegdje kiša, u Dalmaciji i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu će padati susnježica i snijeg, mjestimice će nastati i snježni pokrivač, u gorju i deblji. Snijega nošenog vjetrom može biti i na sjevernom Jadranu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu.

Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, na jugu jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka između -3 i 2, na sjevernom Jadranu od 4 do 8, a u Dalmaciji od 8 do 13 stupnjeva Celzijusovih.