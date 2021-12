16 organizacija civilnog društva u srijedu je u otvorenom pismu Zoranu Milanoviću upozorilo kako je predsjednik prešao na mračnu stranu.

Ukupno 16 organizacija civilnog društva, među kojima su Centar za mirovne studije, GONG, Zelena akcija, B.a.B.e., CESI, Documenta, Ženska soba i drugi, uputilo je u srijedu otvoreno pismo predsjedniku Zoranu Milanoviću, u kojem izražavaju zabrinutost zbog njegova sve jasnijeg iskazivanja stajališta suprotnih temeljnim ljudskim pravima te slovu i duhu Ustava.

"Umjesto aktiviranja u obrani temeljnih prava i sloboda, sve

se više obznanjujete kao govornik sa 'suverenističkim', rigidno nacionalističkim programom", ističu udruge.

"Jučerašnji ispad vezan uz obljetnicu likvidacije obitelji Zec predstavlja, za sada, vrhunac Vašega štetnog javnog djelovanja suprotstavljenoga zaštiti ljudskih prava. Sažet je u prostačkoj retorici rečenice: 'Obitelj Zec je bila pozvana u Vladu, dobila je odštetu, što još treba?'

Ponajprije, obitelj Zec izvorno uopće ništa nije trebala od hrvatske vlasti, posebice ne to da njezin veći dio zločinački ubiju pričuvni policajci te vlasti, niti to da pravosuđe te vlasti odustane od progona ubojica. Svi mi kao građani/građanke posebno smo pogođeni činjenicom da je ovaj zločin društveno prihvaćen utoliko što su ubojice naknadno dobile odličja hrvatske države, a jedan je od njih bio i tjelohraniteljem visokoga državnog funkcionara. Kao da je već tada započela pogubna igra skrivanja 'naših' zločin(ac)a i kršitelja zakona koja se – u slučaju Hussiny – nastavlja do naših dana. Sve je to Vama, na žalost, posve nevažno u odnosu na image nacije", naglašavaju.

Podsjetili su na Milanovićeve komentare kojima "negira nalaze Odbora Vijeća Europe za sprječavanje mučenja i duboko uznemirujuće dokaze o nasilju hrvatske policije protiv izbjeglica i drugih migranata na hrvatskim granicama" te naglašavaju kako je posebno pogrešno to što "u slučaju dokazanoga zataškavanja kažnjivih postupaka represivnih organa (i njihova proganjanja onih koji su žrtve nastojali štiti) krivotvori svoju bitnu ulogu usklađivanja djelovanja državne vlasti".

Srebreničke udruge: "Poštovani gospodine Milanović, kad već ne poštujete druge, poštujte bar odluke države koju predstavljate"

Udruge nadalje upozoravaju i na najnovije izjave o Srebrenici te ističu kako je predsjednik doveo u sumnju i sam koncept genocida svodeći ga na statistiku, broj pobijenih, a ne na zastrašujuću praksu ubijanja ljudi zbog pripadnosti po podrijetlu.

Kako bi izgledalo kad bi i drugi razgovarali kao Milanović: "To bi bio retorički kaos..."

Potpisnice otvorenog pisma podsjetile su i na Milanovićeva predizborna obećanja.

"Rekli ste i da su ratovi gotovi i da je naša obaveza i odgovornost da se nijedan građanin ili građanka naše države ne osjeća ustrašenim, diskriminiranim ili na bilo koji način isključenim zbog činjenice da je drugačija ili drugačiji. Pitamo Vas - kako se danas mogu osjećati građani i građanke srpske ili bošnjačke nacionalnosti kad vide relativizaciju zločina koji su prema njima počinjeni devedesetih? Ili kako se mogu osjećati izbjeglice koje unatoč traumatičnim iskustvima ovdje pokušavaju izgraditi život i doprinijeti ovoj zemlji? Rekli ste da u ovoj zemlji svatko treba dobiti priliku da nađe svoj put i svoje mjesto i da je ovo kuća za sve nas. Predsjedniče, ovo je zemlja za svu našu djecu, i za Aleksandru i za Madinu čiji životi su prerano završili zbog politike ove zemlje, i čije živote i prerane smrti trebamo pamtiti i osigurati da se takvo nešto nikad ne ponovi."

Na kraju zaključuju kako je predsjednik stao uz stranu sirovog nacionalizma temeljenog na mitovima, prošlim traumama i predrasudama, a ne na stranu kritičke privrženosti ovome društvu i negacije isključivosti.

"Stali ste na stranu moćne i privilegirane manjine nasuprot obespravljenih i marginaliziranih manjina, ali i svakog stanovnika i stanovnice Hrvatske koji radi na tome da živi u normalnoj zemlji. Stali ste na stranu protagonista najmračnijih događaja u našoj povijesti i najružnijih djela sadašnjosti. Stali ste na stranu Orbana, Tuđmana, Merčepa, Dodika, Mlaće i Mladića.

Milanoviću, ma koliko Vam se predsjednička funkcija čini teškom, to je teret koji ste preuzeli i s kojim morate živjeti još tri godine. Nađite si svrhu, a hrvatske građanke i građane poštedite svojih ispada frustracije i bijesa", zaključile su organizacije civilnog društva.