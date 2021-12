Retorika predsjednika Milanovića postaje njegov dvosjekli mač. Govori li Zoran Milanović previše ili premalo, što uopće govori i kako to što govori utječe na hrvatski javni prostor? Sve je to analizirao Mislav Bago.

Predsjednik Republike i dalje je najpopularniji političar. Rejting mu se posljednjih godinu dana kretao gore-dolje. Tako je prije godinu dana počeo s potporom od 44 posto, pa skočio mjesec dana poslije na 58 posto, pa rejting pada, pa raste i tako iz mjeseca u mjesec - dolazimo do studenoga koji završava s potporom od 49 posto.

Malo više može računati na birače u dobi od 45 do 60 godina, veću potporu ima kod visokoobrazovanih te u Zagrebu i okolici. U jednom trenutku je imao i dosta veliku potporu HDZ-ovih birača. Naravno, prvi je izbor SDP-ovih birača.

Predsjednik s karakterom

"Što smo birali, to smo i dobili. On je svoj karakter u predizbornoj kampanji stavio u prvi plan. On je sličan kao i kad je bio predsjednik Vlade. Često se protekle dvije godine njegovog predsjedničkog mandata pitaju ljudi je li ovo kraj. Svaki put ljestvica ide gore i gore. On je to radio i kad je bio predsjednik Vlade. To će trajati. To je Zoran Milanović", zaključio je Bago.

Jednom je pokojni premijer Račan rekao da postoji medijska i stvarna Hrvatska. "On još uvijek ima stabilnu potporu. Milanović pokušava raditi nešto što se radi na Zapadu, samo kod nas to nije bilo uobičajeno. Milanović smatra da su neke stvari univerzalno pitanje u politici i da to nije a la carte pravo HDZ-ovaca, SDP-ovaca ili Možemo. On je napravio pravi rusvaj u ove dvije godine što se tiče verbalne komunikacije. Nema s kime se nije posvađao", objasnio je.

Hrvati se nisu naučili na tako izravne političare. "Naučili smo se na političare koji govore metajezikom - tri sata mogu pričati, a ništa ne doznaš. On što kaže, mislim, da to i misli. Mora biti svjestan činjenice dužnosti koju obnaša. On je predsjednik Republike. Kada razgovara rječnikom društva s Trnja, gdje je odrastao, to nije predsjednički. Mora biti svjestan da ako njegovu retoriku počnu primjenjivati ostali, pa kako će sve to izgledati. Kod njega je nebo granica", naveo je Bago.

"Činjenica je da je Milanović vjerojatno jedini političar u Hrvatskoj koji kaže to što misli. Za razliku od ostalih koje pratim pa nisam siguran je li to što misle kažu ili imaju neku svoju treću varijantu", izjavio je Mislav Bago.

