Retorika predsjednika Milanovića postaje njegov dvosjekli mač. O sadržaju i načinu komunikacije njegova govora razgovarali smo s komunikolozima i sociolozima.

Komunikolozi i sociolozi analizirali su za Dnevnik Nove TV izjave predsjednika Zorana Milanovića.

Evo nekih od izjava:

"Ti si hrvatski izdajnik, a tko si ti, majku ti milu bivša komunjaro?"



"Da dovedemo ne znam pauna na čelo državnog odvjetništva ili albino jelena..."



"Ovo nije zakon. Ovo je zulum, to su janjičari..."

Prof. dr. Dragan Bagić s Odsjeka za sociologiju zagrebačkog Filozofskog fakuteta ističe kako je taj stil, način slanja poruka je izrazito izravan, odnosno nije umotan u neke celofane.

Doc. dr. sc. Gabrijela Kišiček dodaje kako je jedina razlika što je njegov stil, odnosno celofan u koji predsjednik zamata svoje kritike takav da je nama neobičan za političare na visokim funkcijama i onda se čini da govori bez celofana, međutim to je samo jedna određena vrsta celofana koji on koristi.

Predsjednik Zoran Milanović:

"Neke presude.. gledajte, kad vam nagazim maćuhice i visibabe je jedno i oko toga će sud presuditi ako me tužite i teško da će to doći na naslovnicu New York Timesa, ali kad se ovako nešto dogodi, zločin genocid, onda to opterećuje narode i žrtve i njihove obitelji generacijama. Nije to da je neki sud sad nešto donio, a najbolji dokaz da vam govorim točno je što mi o tome razgovaramo već pola sata i tako zadnja tri dana i zadnjih 30 godina."

Prof. dr. Dragan Bagić je kazao kako bi bio zanimljiv eksperiment kako bi izgledala politika kada bi političari bili potpuno otvoreni, potpuno iskreni.

Na pitanje kako bi politika izgladala da imamo 4 ili 5 takvih persona, Bagić odgovara kako se slaže, te da je rekao da je ovo svojevrsni eksperiment.

Gabrijela Kišiček ističe kako bi nastao jedan retorički kaos i da bi implikacije koje bi takav kaos ostavio, imale posljedice na kulturu u društvu općenito.

Kad imate političara na visokoj funkciji, onda ta funkcija zahtjeva i određeni viši stil komunikacije", tumači Kišiček.

Predsjednik Zoran Milanović:

"Banožić nije vatra, on je opušak... Kako on leti ko sitni, provincijski tat..."

"Zvat ću Plitvice da vidim koliko je medvjeda riz aviona roknuo sa karabinom.."

Kad baš sve ide iz hladnih savjetničkih glava, postaje mlako, kad sve ide samo iz jedne vruće glave, postaje prehladno.

Zoran Milanović:

"Ja ću se ponijeti kako me bude volja i to odnedavno radim i to preporučam građanima kako ih bude volja..."

Na pitanje priprema li se predsjednik za takve izjave, prof. Dragan Bagić, s Odsjeka za sociologiju FFZG odgovara kako misli da u odabiru teme ima neku vrstu plana, ideje.

Gabrijela Kišiček smatra da ako i nije pripremljen, Milanović zna vrlo vješto skrenuti na onu temu koja mu najbolje odgovara.

Naglašava i da vrlo često sam rječnik, izrazi koje koristi postaju vijest, a sadržaj i bit kritike postaju marginalizirani. Kišiček misli da upravo time predsjednik šteti samome sebi.

Tek kad se oslobodi potrebe da je uvijek u pravu, predsjednik upravo tada biva u pravu.



