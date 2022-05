Udruge koje u znak solidarnosti s trudnicom Mirelom Čavajdom popodne organiziraju prosvjede "Dosta! Uništavanja javnog zdravstva i zanemarivanja zdravlja žena" poručile su u četvrtak da su su ih izjave ministra zdravstva Vilija Beroša učinile bjesnijima i odlučnijima na djelovanje.

Prosvjed u znak solidarnosti s Čavajdom počinju u 18 sati u Zagrebu, Puli, Rijeci, Sisku, Splitu, Šibeniku, Osijeku, Zadru i na Korčuli, a organiziraju ga udruga RODA, CESI, Zaklada Solidarna, PaRiter, Građanke i građani Rijeke i Platforme za reproduktivna prava.

Na jutrošnjoj konferenciji za novinare tim povodom ispred Hrvatskog sabora Lana Bobić iz Platforme za reproduktivnu pravdu osvrnula se na jučerašnji izjavu ministra Beroša, naglasivši da je to bila potvrda da se Čavajdi umjesto zdravstvene zaštite, već tjednima pružala institucionalna tortura.

Iz udruge Roda Branka Mrzić Jagatić kazala je da će na današnjem prosvjedu pročitati pismo koje je Čavajda uputila svima, te će ponoviti svoje zahtjeve premijer Andreju Plenkoviću i ministru Berošu.

"Zahtijevamo prekid trudnoće koji je dostupan Mireli Čavajdi i svim ženama u Hrvatskoj, da se donesu hitno smjernice i protokoli koji ženama jamče legalan, dostupan i siguran prekid trudnoće, tražimo da se utvrde kapaciteti, i zdravstvenih radnika i ustanova za provođenje postupka prekida trudnoće, tražimo da se napravi registar onih liječnika koji imaju priziv savjesti", kazala je Mrzić Jagatić.

Dodaje da neće stati dok se ti zahtjevi ne ispune.

Ivan Blažević iz Zaklade Solidarna izvijestio je da su u subotu popodne pokrenuli akciju prikupljanja sredstava za osiguravanje zdravstvene skrbi Čavajdi te da su u 48 sati prikupili nešto više od 220.000 kuna do 1500 građana i 16 tvrtki.

"Ovdje vidimo da su svi bolesnici ljuti, jer znamo kakva je zdravstvena skrb kod nas. Ovo je samo još jedan slučaj koji je pokazao kako stvari u Hrvatskoj funkcioniraju. Dosta nam je ovog zdravstvenog sustava koji ne želi, a nekad i ne može, pružiti zdravstvenu skrb svim građanima Hrvatske", poručio je Blažević.

Na pitanje kako će postići da se njihovi zahtjevi ispune, kazali su da će koristiti hrvatske i međunarodne institucije, ponovivši da neće stati do ispunjavanja zahtjeva.

Bobić je dodala da Hrvatska nema vlast koja je spremna provoditi postojeći zakon, koja je kompetentna i hrabra. "Ne očekujemo od ove vlasti da će imati hrabrosti donijeti progresivniji zakon", dodaje.

Na pitanje trebaju li se javno predstaviti ginekolozi koji provode prekid trudnoće i koji nemaju priziv savjesti, Mrzić Jagatić kaže da to nema smisla.

"Treba prozivati one koji to ne rade. Koliki postotak liječnika će imati priziv savjesti, to je na njima, ali sto posto žena mora imati osiguranu zdravstvenu skrb", zaključila je Mrzić Jagatić.