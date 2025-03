"Djecu čuvaju frizeri, kozmetičari, maturanti...": Tisuće odgojitelja idu u veliki prosvjed

Inicijativa strukovnih udruga i sindikata održat će 12. travnja na Trgu bana Jelačića prosvjed pod sloganom “Nevidljivi”, kojim se, rekla je za Hininoj Anji Perić predsjednica Udruge Sidro Katarina Turković Gulin, želi ukazati na neprovedbu zakona, nepravedne plaće i loše uvjete rada u predškolskom sustavu.

Inicijativa udruga strukovnih i sindikata, koja organizira prosvjed, osnovana je 2022. godine na poticaj Udruge Sidro.

"Osjećamo se nevidljivo, i mi odgojitelji, i djeca, i roditelji. Udruga okuplja 35.000 ljudi i jednoglasno smo došli do tog slogana", ističe predsjednica Udruge Sidro Katarina Turković Gulin. Uz Sidro, u inicijativi sudjeluju Udruga Krijesnica iz Čakovca, Udruga Odgojitelja Terina iz Vukovara te dva najveća strukovna sindikata, Sindikat odgoja, obrazovanja, medija i kulture te Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske.

"Svakodnevno zaprimamo stotine poziva i e-mailova, jasno nam je s kakvim se izazovima ljudi suočavaju. Na terenu smo stalno, komuniciramo s ljudima, razumijemo njihove potrebe i probleme iz prve ruke", dodaje predsjednica Sidra.

Smatra da je jedan od glavnih problema neprovedba članka 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji jasno propisuje da plaće odgojitelja moraju biti najmanje jednake onima u osnovnim školama. "Mi to nemamo. Imamo puno manje plaće u odnosu na ono što zakon propisuje. Ministarstvo to zna i ne čini ništa", dodaje.

Osim plaća, problem su i uvjeti rada, napominje. Naime, prema državnom pedagoškom standardu u skupini ne bi smjelo biti više od 12 jednogodišnjaka, dok ih je u stvarnosti i po 25.

"Imamo jednu osobu koja radi s tom djecom. To nije odgojno obrazovni rad, to je čisto preživljavanje", kaže predsjednica udruge, ističući da u slučaju nezgoda odgovornost uvijek pada na njih, iako nemaju utjecaj na broj djece u skupini.

Nedostatak kadra i nestručne zamjene

U predškolskom sustavu trenutno nedostaje oko 7000 odgojitelja, dok je zaposlenih 16.500. "Od toga je sada već oko 30 posto nestručnih zamjena kao što su frizeri, kozmetičari, ekonomisti, maturanti", naglašava.

Stručni odgojitelji zbog toga, napominje, rade dvostruki posao jer su nestručne zamjene oslobođene dijela posla koji ne znaju obaviti.

U listopadu 2020. razgovarali su s ministrom znanosti, obrazovanja i mladih Radovanom Fuchsom te mu detaljno objasnili sve izazove, posebno vezane uz nedostatak kadra. "Jasno smo mu rekli što će se dogoditi ako se na to ne reagira. No, prošlo je pet godina bez konkretnih rješenja", kaže Turković Gulin.

Pokušaj rješavanja problema kroz prekvalifikaciju učitelja razredne nastave nije dao rezultate, a predsjednica Sidra ističe da nakon završetka programa prekvalifikacije, nitko još nije jasno odgovorio što učitelji time zapravo dobivaju te hoće li steći još jedno akademsko zvanje.

"To naprosto nije moguće jer bi bilo neustavno – ne može se završiti program prekvalifikacije i dobiti dvije akademske titule ili dvije odvojene kvalifikacije", dodaje.

Smatra da se na taj način te ljude dovodi u zabludu. "Programi prekvalifikacije postoje dvije godine, ali interesa nema. Nama nedostaje 7.000 ljudi, a u Osijeku je upisano 27, u Splitu oko 40. I da je to tri puta više, još uvijek je daleko od potrebnog broja”, kaže.

Prijedlog izmjene modela financiranja vrtića

Udruga Sidro izradila je prijedlog izmjene modela financiranja vrtića u suradnji s velikim brojem jedinica lokalne samouprave. Država trenutačno za vrtiće izdvaja sredstva prema indeksu razvijenosti, zbog čega dolazi do velikih razlika.

"U Rijeci država izdvaja za dijete 200 eura godišnje, a u Vojniću gotovo 2000. To je nepravedno", upozorava Turković Gulin.

Traže da se financiranje izjednači te da se iz državnog proračuna osiguraju sredstva za plaće zaposlenih u vrtićima. "Jedinice lokalne samouprave ne mogu same financirati vrtiće. One ulažu prosječno do 50 posto svojih proračuna, ali to nije dovoljno. Ministarstvo ih ne pritišće da provode zakone, jer im država ne osigurava novac", objasnila je.

Kao primjer nepoštivanja zakona navodi slučaj u Slavonskom Brodu, gdje je u gradskom vrtiću bilo 600 djece više nego što zakon dopušta. Prosvjetna inspekcija utvrdila je nepravilnosti, izdala prekršajni nalog i naložila razrješenje ravnateljice, no osnivač vrtića odbio je provesti odluku.

Dogodila se nesreća, dijete je zadobilo ozbiljne ozljede glave. Inspekcija je utvrdila da su skupine pretrpane, ali umjesto da se nešto poduzme, ravnateljica je podijelila opomene pred otkaz odgojiteljicama, iako su one najmanje krive.

"Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih mora imati alat da stvari stavi u zakonite okvire. Ako to ne učini, nama ne preostaje ništa drugo nego izaći na ulice i reći da ovako dalje ne ide", zaključuje Turković Gulin.