Budi glas koji vodi - naziv je kampanje koju je danas predstavila Udruga Jedra - udruga za pomoć oboljelima od raka pluća. Predlažu uvođenje funkcije koordinatora onkološke skrbi u zdravstveni sustav - zdravstvenog radnika koji će biti poveznica između liječnika i pacijenta te ostalih djelatnika koji sudjeluju u liječenju. Poručuju kako nakon dijagnoze pacijenti često lutaju sustavom.

Predsjednica Udruge Jedra Sandra Karabatić kazala je da su rezultati istraživanja pokazali da je pacijentima potrebno više konzultacija s medicinskim sestrama. Točnije, takvih je bilo 50 posto.

"S druge strane, rekli su da im je važna informacija o popratnim pojavama – kako živjeti s karcinomom pluća i kome se javiti kad imaju problem", kazala je Karabatić u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Valentine Baus te poručila da je ključno da se oboljelima osigura više informacija.

"Onkološka je skrb zahtjevna i puno specijalista je uključeno - od postavljanja dijagnoze do liječenja, ali onda da shvatimo sve to i znamo se nositi onda im treba dodatna informacija", dodala je te zaključila da to mogu pružiti specijalizirane onkološke medicinske sestre.

