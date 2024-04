Građanima provaljuju u automobile dok obilaze posljednja počivališta svojih najmilijih: "Dok smo palili svijeću, začuo se..."

Ionako tužan dan Zagrepčanke Dajane Kovačević dodatno je pokvario događaj tijekom obilaska groblja u Markovu polju. Dok je obilazila majčin grob, netko joj je na automobilu razbio prozor i iz unutrašnjosti ukrao ruksak s potrepštinama za sinčića.

"Dogodilo se to u četvrtak, 25. travnja, na maminu godišnjicu smrti. Parkirala sam na bočnom parkingu na Markovu polju. Bilo je oko 12:15. Na grobu sam bila oko 20 minuta i kad sam se vratila, vidjela sam da mi je doslovno cijela desna šajba razbijena", rekla je Kovačević za DNEVNIK.hr.

Dok je u šoku i nevjerici stajala uz automobil, prišla joj je jedna žena rekavši da joj se prije dva tjedna na istome mjestu u isto vrijeme dogodila ista stvar.

Kamera nema, zaštitara premalo

"Ženu sam prvi put vidjela, bila je puna sućuti za moju situaciju. Rekla mi je da je sve napravila, zvala policiju, obratila se zaštitarima na groblju, ali da ništa nije riješeno i da onoga koji je to napravio vjerojatno nitko neće uhvatiti. I ja sam zvala policiju, došli su brzo, za 40 minuta i bili su stvarno ok. Napravili su zapisnik i dali mi ga za kasko osiguranje. Sami su mi rekli da se to ovdje često događa, ali da se ne može puno napraviti jer nema kamera", rezignirana je Kovačević.

Imala je sreće, kaže, jer iz automobila nije nestalo ništa vrijedno.

"Taj netko mi je uzeo dječji ruksak s pelenama i stvarima za dijete, a novčanik je bio baš u tim vratima pa ga, na moju sreću, nije vidio tako da bar nisam ostala bez dokumenata", ispričala je.

Dodaje kako joj je tijekom čekanja policije na parkiralištu prišao i čovjek koji je također rekao da se ondje provale u automobile događaju vrlo često.

"Zaštitari na groblju kažu da ne mogu sve nadzirati. Koliko sam shvatila, svi to prijave policiji. Ako je tako učestalo, zar ne može ovdje u to vrijeme biti patrola jer ovo stvarno nije ugodno ni u redu", ističe 34-godišnja Zagrepčanka.

"Alarm smo čuli dok smo palili svijeću"

Da problem postoji dulje vrijeme, potvrdila je još jedna žrtva pljačke na istom parkiralištu. Zdenka T. javila se DNEVNIK.hr-u i ispričala da je u automobil njezina sina provaljeno još u siječnju prošle godine.

"Četiri dana nakon sahrane mojega supruga, djeca i ja došli smo na groblje. Dok smo palili svijeću, čuo se alarm sinova automobila. Suprugu je bio rođendan na taj dan i tužni, skrhani od tuge čujemo alarm, ali istog trena sin ne reagira. Nakon nekoliko minuta on ide baciti izgorjele svijeće u kontejner i s obzirom na to da je blizu parking, odnosno parkirani automobil, sin je otišao do njega i vidio razbijeno staklo. Zvao je policiju, došli su, uzeli podatke i to je to", ispričala je dodajući da je riječ o automobilu stranih registracija.

Kazala je i da za problem itekako znaju u Upravi groblja, ali nitko ništa ne poduzima.

Policija svjesna problema

O svemu smo pitali i zagrebačku policiju iz koje su potvrdili da znaju za slučaj od četvrtka, ali i za one ranije. Unatrag godinu dana, kažu, dobili su ukupno šest prijava o provalama u osobna vozila na parkiralištu groblja Markovo polje te jednu prijavu krađe torbice dok je oštećena osoba čistila grobno mjesto.

"U odnosu na prijavljene provale, razvidno je da su većinom bile tijekom dana, dakle za vrijeme dok je na groblju bilo prisutno više osoba, ali svejedno nitko nije zamijetio osobe koje se mogu dovesti u vezu s navedenim kaznenim djelima“, kazali su iz policije i dodai da nadležna policijska postaja učestalo obilazi groblja, najviše u vrijeme vikenda i blagdana.

U odgovoru na upit DNEVNIK.hr-a istaknuli su i da je s problemom nedostatka nadzornih kamera upoznata i Uprava groblja te dodali da će problem biti riješen "u dogledno vrijeme sukladno mogućnostima".

Upozoravaju građane

"Policijski službenici također prilikom obilaska groblja upoznati su sa samom problematikom te građane koji su prisutni upozoravaju na samozaštitno ponašanje tako da osobne stvari ne ostavljaju na vidljivim mjestima te da prilikom čišćenja grobnih mjesta svoje stvari drže kod sebe i od njih se ne odvajaju na duže vrijeme“, poručili su iz PUZ-a.

O ovoj temi DNEVNIK.hr je pitao i Gradska groblja, podružnicu Zagrebačkog holdinga koji upravlja svim grobljima na području Zagreba. Njihov odgovor do zaključenja ovog teksta nismo dobili, a objavit ćemo ga nakon što dobijemo povratne informacije.