U Dubrovniku je skupo živjeti, ali i umrijeti: Problem se trebao riješiti prije tri godine, no radovi su zapeli

Dubrovnik već dugo muku muči s nedostatkom mjesta za posljednja počivališta. Kada se problem počeo rješavati, došlo je do kašnjenja na izgradnji novog groblja.

Dubrovačko groblje Boninovo, bilo je jedno od najskupljih za trajno počivalište. Grobnice su stajale koliko i manji stan, a sad mjesta više nema. Živi ogorčeni jer smatraju kako je grad trebao osigurati više mjesta za mrtve.



"Iskreno brinem se i smatram kako nema dovoljno pozicija u gradu mjesta za ukop. Dubac jest jedna od novijih opcija, nadam se da će biti još mjesta, ali i da će biti jeftinije", kazao je Dubrovčanin Davor.

Nekima je toliko skupo da će svoje vječno počivalište pronaći drugdje.

"Trebali bi osigurati mjesto ako već doprinosimo, bogati i tako. Sve sam sinu napisala da me kremira u Zagrebu i na Sunčanoj poljani prospe. Odavde sam, roditelji su mi iz okolice, ali se tu ne bih ukopala" tvrdi Mirjana.

A sve i da želi, gospođa Mirjana ne može kupiti grobnicu na gradskom groblju.

"Grobnice mi nemamo na prodaju. Sve što smo radili, sve je za zajedničko korištenje, nemamo na prodaju", rekao je direktor groblja Boninovo Marijan Dadić.

Zajedničke grobnice privremena su rješenja i daju se u najam na deset godina, nakon čega obitelj pokojnika mora naći novu lokaciju za ukop. Trajno rješenje je groblje Dubac, kapitalni projekt koji je trebao biti gotov još sredinom 2021. godine. Na toj lokaciji radovi još uvijek traju.



Novca ima, projekt financiraju Grad Dubrovnik i općina Župa dubrovačka, no nema radne snage.

"Mi čitavo vrijeme vršimo pritisak na izvođača da pojača radnu snagu. Hoće li se to dogoditi mi ne možemo znati, ali imamo obećanja da će doći neke grupe. Najveća bi šteta bila raskinuti ugovor jer bi to odužilo postupak u nedogled", tvrdi Đuro Lonza, direktor Groblja Dubac.

Za sve one koji su grobnice rezervirali do sredine prošle godine, cijene su bile od 5 do 10 tisuća eura. Vrijedi napomenuti kako u jednu veću grobnicu stane čak 16 lijesova.

Cijene su sada za 20 posto veće, a mjesta je sve manje. Radovi bi trebali biti gotovi do kraja godine, a dotad su na raspolaganju privremene grobnice. Takvih je devet na Dupcu, a kapacitet je 90 pokojnika.

