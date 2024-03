Mladić ima neobičan hobi: Prijavljuje prekršitelje, a zbog tih kazni već su platili više od 140.000 eura

Osamnaestogodišnji mladić iz istočnonjemačkog gradića Gräfenhainichena postao je poznat u toj zemlji zbog neobičnog hobija. Naime, Niclas Matthei ili majstor oglašavanja (anzeigenhauptmeister) kako se sam prozvao, kad god mu se ukaže prilika prijavljuje one koji nepropisno parkiraju.

U dokumentarnom filmu “Spiegel TV” objasnio je da mu je cilj otkriti barem jedno nepropisno parkiranje u svakoj njemačkoj zajednici.

Pročitajte i ovo Dobio gotovo 60 posto glasova Raste popularnost ekstremne desnice: Kandidat AfD-a pobijedio za gradonačelnika na istoku Njemačke

Impozantan je i broj prijava koje je dosad podnio - prošle godine napisao je čak 4.247 upozorenja, a navodi kako je ukupan iznos kazni i upozorenja prikupljenih od njegovih upozorenja čak 140.995 eura, prenosi Fenix Magazin.

Prekršaje prijavljuje putem internetskog portala za prijavu nepropisnog parkiranja.

Pročitajte i ovo Dvostruko više vojnika Vježbe dviju zemalja razljutile vojnu silu: "To je proba za nuklearni rat!"

“Ono što radim u konačnici koristi zajednici. Iako to šteti pojedinačnom nepropisno parkiranom vozilu, koristi široj javnosti. Ljudi misle da mogu parkirati kako hoće. Osobito za vikend misle da neće biti policije. Ali onda se pojave ljudi poput mene”, objašnjava Matthei motive svog hobija koji mnogima nije jasan jer on prijavljuje i one koji su možda nepropisno parkirali, ali na način koji većini ne bi smetao.

"To je protiv zakona. S tih 15 eura možda možete kupiti dvije nove žarulje u gradskoj vijećnici. Dakle, koristi i državnoj blagajni", zaključio je.