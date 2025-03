Sukob zbog koalicije! Renato Petek napustio SDP: "Radije ću pasti u bitci nego unaprijed odustati od borbe"

Zastupnik u Skupštini Grada Zagreba Renato Petek objavio je da napušta SDP i podnosi ostavku na sve stranačke dužnosti. Razlog za taj potez je odluka SDP-a da na lokalne izbore u Zagrebu izađe u koaliciji sa strankom Možemo!. Svoju odluku obrazložio je i na svom profilu na društvenoj mreži.

"Moji stavovi o nedavnim događanjima u gradskoj organizaciji različiti su od stavova vodstva stranke, a svoje ne mijenjam bez razgovora, argumenata, analiza, procjena i jasno postavljenih ciljeva. Ne pristajem na političko umirovljenje niti na pasivno statiranje", na početku je istaknuo Petek.

Dodao je da su mu interesi Zagreba i Zagrepčana važniji od borbe unutar stranke.

"Kroz stranku nisam tražio posao i imenovanja niti rješavao vlastitu egzistenciju. No učio sam i učim i od onih s kojima se ne slažem. Zastupao sam SDP svaki put kad se borio za javni interes, ali sam se izborio i za pravo na reakciju oko važnih pitanja vezanih uz Grad Zagreb. Nisam to prestao raditi niti kad su me zaustavljali", napisao je Petek, a onda došao i do najbitnijeg razloga za svoju ostavku i napuštanje stranke.

"Djelovao sam s ciljem da zagrebačkom SDP-u udahnemo novu energiju i život, stoga je odustajanje stranke od izborne utrke u Zagrebu i moj neuspjeh. Pisao sam pisma vrhu SDP-a, reagirao na gradske probleme i rješenja, na nepotizam i korupciju u Zagrebu, iskreno i otvoreno, no nažalost komunikacija od vodstva stranke uglavnom je izostala. Čast iznimkama! Želio sam se boriti za SDP Zagreb kao relevantnu političku organizaciju koja će promijeniti poziciju u koju je upala višestrukim raspuštanjima i samoubilačkim potezima kad stranka odustane od svoje najveće i najvažnije gradske organizacije", naglasio je Renato Petek, nezadovoljan zbog SDP-ove koalicije s Možemo!.

"... u Zagrebu se odustalo od građenja snažnije pozicije SDP-a. Posebno kad se ide u suradnju s onima koji su dolazili ispred središnjice SDP-a te agresivno ukazivali na nedostatke stranke i preuzimali joj birače. A nedavno nam je bila obećana podrška da u Zagrebu stvorimo kvalitetan i kompetentan tim koji će vratiti stranku u Gradu na poziciju broj jedan! SDP je u Zagrebu sad opet imao priliku vratiti dio onih koje je ranije razočarao. Na ruku su išle i vijesti s terena o tome da su vijećnici zagrebačke izvršne vlasti u četiri godine izgubili trećinu svojih pristaša. Umjesto toga SDP im je opet pružio ruku spasa, osiguravši možda veći broj svojih članova u vijećima, ali ne i ono ključno - utjecaj na izvršnu vlast i provođenje vlastitih politika", analizirao je Petek.

Na kraju je zahvalio na suradnji kolegicama i kolegama iz SDP-a te im poželio da se izbore za bolje društvo, humanost, ravnopravnost i poštenje, socijaldemokratske vrijednosti upisane u gen SDP-a u vrijeme Ivice Račana.

"Radije ću pasti u bitci nego unaprijed odustati od borbe i političke utakmice gledati sa strane. Nema predaje, nema prodaje!" napisao je Petek.

