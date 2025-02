Nisu se u petak bojkotirali samo dućani. Nezadovoljni novim sigurnosnim mjerama u školama nakon tragičnog napada u Osnovnoj školi Prečko, učenici više srednjih škola pokrenuli su bojkot nastave.

Poziv su proširili društvenim mrežama uz poruku - ne zaključavajte našu slobodu. Zahtijevaju ukidanje mjera i povratak režima ulaska i izlaska iz škole - na prvobitno stanje.

Dnevnik Nove TV razgovarao je s ravnateljem Gospodarske škole Buje, gdje na nastavi nije bilo 27 posto učenika - dio zbog bolesti, dio zbog bojkota.

"Učenici su to meni najavili, da planiraju jedan bojkot zatvaranja škola. Ja sam im rekao u redu. Sve je prošlo bez ikakvih incidenata. Učenici su se u 14 sata skupili ispred škole s raznim transparentima. Prvoga dana drugog polugodišta svi se pridržavamo navedenog protokola. Svi razrednici, učenici i roditelji su upoznati. Ja sam prvi dan obišao sve razrede i pročitao sam im protokol, rekao da je to sve zbog naše i vaše sigurnosti i da je to propisalo ministarstvo zbog čega se mi toga i držimo", rekao je ravnatelj Saša Stiković.

