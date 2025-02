Hrvatsku je šokirao slučaj mladog sportaša, viceprvaka Hrvatske u džudu Ivana Bezića. On je nekoliko dana nakon osvajanja titule dobio gripu te je sada u induciranoj komi i bori se za život. Iz splitske bolnice je prevezen u KBC Zagreb.

Tako sezona gripe ubire svoj danak, a poharala je i hrvatske bolnice gdje je nailazimo i na teže oblike bolesti poput Ivanove.

"Kod nas u našoj jedinici intenzivne skrbi sedam je pacijenata koji se liječe, koji su ozbiljno bolesni na aparatu za umjetnu ventilaciju. Od njih je pet na izvantjelesnoj membranskoj oksigenaciji. To je kod pacijenata zapravo zadnja instanca liječenja. I to su pacijenti srednje, neke i mlađe životne dobi koji nisu cijepljeni. Većina njih ima neke popratne kronične bolesti i to su ljudi koji su došli praktički iz gotovo svih županija Republike Hrvatske", objasnio je Ivan Puljiz iz Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

