Nova katastrofa pogodila Kaliforniju! Tlo su zatresla dva potresa: "Kao da je vlak prošao pored tebe"

Usred najrazornijih požara u povijesti SAD-a, Kaliforniju su zatresla i dva potresa u petak.

Prvi potres se dogodio u 7:02 ujutro po lokalnom vremenu magnitude 3.5 po Richteru, s epicentrom u moru oko 12 kilometara jugozapadno od kultnog mosta Golden Gate u San Franciscu te dubine 10 kilometara.

Drugi potres je uslijedio nekoliko minuta kasnije, u 7:06. Potres je bio magnitude 2.2 po Richteru te dubine 8 kilometara, nedaleko od prvog potresa.

#Earthquake (#sismo) possibly felt 19 sec ago in #California. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/4uRutbOcFg