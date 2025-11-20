Djevojčica nestala u Zagrebu, majka moli za pomoć: "Nije uzela ni jaknu, mobitel joj je isključen"

Od srijede navečer policija traga za 14-godišnjom Vanessom Poparom Virovkić, koja je nestala u Zagrebu.

Informaciju o nestanku djevojčice na društvenim mrežama podijelila je njezina zabrinuta majka, koja je za DNEVNIK.hr kazala da su se posljednji put čule u srijedu malo nakon 20 sati. Dogovor je bio da će doći do majke na posao, no nije se pojavila, a na mobitelu od sinoć nije dostupna. Posljednji put Vanessa je viđena na školskom igralištu u Travnom.

Majka Nataša Gomez Popara ispričala je kako je kod kuće pronašla kćerinu jaknu i punjač za mobitel.

"Ništa od toga nije uzela, a nije popila ni terapiju koju uzima. Kod sebe nema niti novca. Prijateljice kažu da se trebala naći s jednim dečkom. Sve sam to ispričala policiji, tamo sam bila do tri sata ujutro. Signal mobitela nisu pronašli jer je isključen, pa ju ne mogu locirati. Rekli su mi da je samo čekam kod kuće", govori majka i dodaje kako djevojčica nije ranije bez javljanja odlazila na dulje vrijeme.

Vanessa Popara Virovkić nestala je u Zagrebu Foto: nestali.hr

Informacije o nestanku objavljene su i na stranici nestali.hr.

Vanessa je vitke tjelesne građe, visoka 165 centimetara, smeđe kose i očiju.

Ako ste je vidjeli ili imate saznanja koja bi mogla pomoći u njezinu pronalasku, obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite na broj 192. Također, informacije možete dostaviti na e-adresu: nestali@nestali.hr.