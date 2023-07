Hrvati 250 grama ove zlatne namirnice plaćaju gotovo kao Europljani kilogram: "Stvarno ne znam što bih rekla na to"

Pakiranje od 250 grama maslaca po cijeni i do četiri eura, ovisno o trgovini.



"Stvarno ne znam šta bi rekla za to, to je toliko katastrofalno, da ne mogu kraj s krajem. Jednostavno, ne znam kako", požalila se Snježana.

Ljudi se snalaze, pa tako i Franjo. "Čovjek je prisiljen uzeti to što ima, naprosto jer drugdje nije jeftinije", objasnio je.

Pročitajte i ovo Za Dnevnik Nove TV Emotivna ispovijest žrtve nakon stravičnog zločina u Sisku: "Supruga me održavala na životu, zajedno smo se borili, sprječavali ga da uđe u kuću"

Jeftinije je u Europi - i to ne malo. Kada se gleda veleprodajna cijena - prosjek za Hrvatsku je sedam eura i 26 centi. U Europi je taj broj manji za dva i pol eura. Kilogram se u prosjeku plaća četiri eura i 66 centi.

Cijene maslaca i pšenice - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

Kod nas se maslac manje proizvodi, pa se i više plaća, objašnjava ekonomski analitičar Damir Novotny. Skup je i uvoz, a cijene idu dodatno gore kada stignu turisti.



"Kad krene turistička sezona onda maslac ima veću potražnju jer jednostavno trebate za doručak i maslaca. Tada cijene idu gore, jer nema dovoljno domaće ponude, nema dovoljno domaće proizvodnje", rekao je.

Pročitajte i ovo Pronađen njegov DNK "On je demon koji hoda među nama": Ugledni arhitekt optužen za tri ubojstva, policija objavila i poziv u pomoć jedne žrtve

Zato smo proizveli i više nego dovoljno pšenice, a kruh je i dalje skup. Kilogram pšenice 17 centi, a kruh u prosjeku euro i 40. Gdje je logika?



"Zapravo se od domaće pšenice domaći kruh i ne proizvodi. Pekarska i industrija tjestenine uvoze posebne vrste pšeničnoga brašna, a kakve mi u Hrvatskoj nema", objasnio je Novnotny.

Jer se kod nas, objašnjava analitičar, najvećim dijelom pšenica proizvodi za stočnu hranu, a naši ljudi više vole peciva za koja treba uvoziti sirovinu.



"Ljudi bi trebali manje jesti", našalila se Vera i nastavila - "Mi si ne možemo pomoć, jel tako? Ne možemo reći 'čujte, dajte snizite cijene'. Ne možemo evo, morate se prilagoditi".

Prilagodba bi mogla krenuti od onih koji siju pšenicu - umjesto stočne, u hrvatsku zemlju da posade onu za fini hrvatski kruh koji nije iz uvoza.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.