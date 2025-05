Zagrmjeli su piloti Rafala za Dan državnosti. Rafalni pozdrav spremaju i za Oluju - sve oči bit će uprte u nebo i na vojnom mimohodu u Zagrebu. Proparat će ga, a tko nego Krila Oluje! Jer kada lete, svi ih vole gledati.

Bit će to vojni megaspektakl, kaže ministar obrane.



"Najbolji do sada. Pokazat ćemo sposobnosti koje dosad nismo imali priliku pokazati. Bit će tri tisuće vojnika u mimohodu, bit će to jedna prekrasna i prelijepa predstava za sve one koji vole hrvatsku vojsku", najavio je ministar obrane Ivan Anušić.

Dorađuju se tehnički i sigurnosni detalji. Razgovara o svemu i zbog teške mehanizacije koja će proći trasom, ali i prometne regulacije.

Sva sila vojne mašinerije proći će opet Vukovarskom ulicom, prometnicom simboličnog imena, već za dva mjeseca, točnije 31. srpnja. Tko još nije, moći će vidjeti što sve vojska ima i na što je potrošen najveći dio novca namijenjen za modernizaciju, naglašava reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.



Uz tri tisuće sudionika, bit će tu i 427 različitih vrsta borbenih vozila i oklopnjaka. Računaju da će u zrak dići čak osam Rafalea.

Uvježbavaju se vojni helikopteri, ali i druge letjelice - od pilatusa do kanadera!



"Da, da, da vidimo, baš me interesira", rekla je Sonja iz Makedonije.

"Ne volim rat, ne volim vojsku, ne volim zlo, volim mir ljubav i cvijeće", komentirao je Toni iz Zagreba.



"Sve ono što može ojačati državu svakako dobro dođe uvijek", smatra Stela iz Zagreba.

Stiže modernija oprema, pa i ona koja bi tek trebala biti u hrvatskim rukama. Plan je pokazati i njemačke Leoparde, ali i turske besposadne letjelice - gospodare ukrajinske bojišnice. Čeka se potvrda, šalju li Amerikaci ubojiti raketni sustav.

U svečanoj loži, mjesta neće biti rezervirana samo za hrvatske, sadašnje i bivše državne dužnosnike, ali i pripadnike oružanih snaga. Pozivnice će biti poslane i NATO saveznicima.

Pred njima se domaćini ne žele posramiti. Radi se paralelno i na glazbenom i scenskom programu. Organizatori žele da to bude drugačije nego prije 10 godina. Tada je trošak vojne parade bio nešto više od milijun i pol eura.

"Trošak vojnog mimohoda je nešto što se još uvijek ne zna, okvirno se zna", kazao je ministar Anušić.



Ali zasada ostaje - vojna tajna.

