Hrvatica iz Tel Aviva za DNEVNIK.hr: "Probudila nas je obavijest, nitko ovo nije očekivao"

Sirene za zračnu uzbunu odjeknule su u petak navečer u Tel Avivu i Jeruzalemu, dva najveća izraelska grada. Razlog za to bio je iranski napad, odnosno odgovor na veliku izraelsku zračnu ofenzivu koja je pokrenuta ranije u petak.

Situaciju u Izraelu za DNEVNIK.hr opisala je Ema Pavlović, Hrvatica koja inače živi u Parizu, a sada se nalazi u Tel Avivu. U taj je grad sa svojim zaručnikom, čija obitelj živi ondje, stigla u ponedjeljak.

"Trebali smo u petak popodne ići natrag, ali nas je probudila automatska obavijest na mobitelu o izraelskom napadu na Iran i poruka da budemo blizu skloništa", rekla je za DENVNIK.hr.

"Ujutro smo vidjeli da je zračna luka evakuirana i da su letovi otkazani. Popodne smo otišli u skloništa. Bili smo ondje tri puta, zadnji put u subotu u pet ujutro. Mi smo 15 minuta od mjesta gdje su bile eksplozije, ali smo na svu sreću svi u redu. Slijedili smo upute i skrivali smo se u skloništu", dodala je.

Kada sirena zazvoni, nastavila je, stanovnici Izrael imaju 10 minuta da dođu do skloništa.

"I tijekom tih 10 minuta se čuje presretanje projektila. Pozitivno je da njihova skloništa djeluju sigurno, ovo u koje mi odlazimo ima čak i klima. Sklonište nam je 15 koraka od kuće. To je manje sklonište, ima nas 20 do 30. Ima starijih ljudi, obitelji, pasa", objasnila je tijekom razgovora za DNEVNIK.hr

Zbog napada će u Izraelu morati ostati duže nego što je planirala.

"Javila sam se veleposlanstvu jer sam naivno mislila da će biti moguća nekakva evakuacija, ali su mi poslali poruku da neće i da se nadaju da će moj boravak u Tel Avivu proći mirno", ispričala je Pavlović.

"U kontaktu smo s aviokompanijom nazad za Pariz. Let su prvo prebacili za subotu u 18 sati, ali je ponovo odgođen. Rekli su nam da su letovi za 18. i 19. popunjeni pa smo rezervirali karte za 20. lipnja. Po svemu sudeći, zarobljeni smo tu do petka. Pokušali smo i preko izraelske aviokompanije, ali su obustavili letove do 30. lipnja", rekla je.

Obitelj njezina zaručnika je, kaže, uspjela ostati smirena.

"Uvjeravaju nas da će sve proći mirno, ali se osjećaju krivo za naš produženi boravak. Nitko ovako nešto nije očekivao. Sada očekujemo nove napade, a sudeći po natpisima iz izraelskih i svjetskih medijima, Iran prijeti još jačim oružjem", istaknula je.

"Došli smo jer su nam rekli da je situacija sigurna, ali znamo da u Izraelu nikad nije. Oni su nekako navikli na sve ovo", zaključila je Pavlović.