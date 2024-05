VIDEO/FOTO Protuprosvjednice Hoda za život okružila interventna policija i dva sata držala na vrućini: "Bit ćeš tu jer sam rekao da budeš ovdje, što izvodiš"

"U samom početku policija nas je spriječila da hodamo po ulici.

Odmah su krenuli legitimirat i sprečavati da hodamo", kazala nam je aktivistica Sanja Juras koja je u subotu doživjela niz neugodnosti jer je željela izraziti svoje mišljenje o Hodu za život.

"Hod za život je protiv ustavnih vrijednosti. Naš prosvjed je u potpunosti legitiman i imamo pravo izraziti mišljenje", kaže Juras.

Inače, s obzirom na to da je u prosvjedu sudjelovalo manje od 20 ljudi, i nije bilo masovnog okupljanja, skup nije trebao biti prijavljen policiji.

"Većina žena koja je željela razviti transaprent ili da sjedne na pod, spriječene su fizički od policajaca prije nego su krenule izražavati svoj stav", kazala je Juras.

Prosvjednice su sjele na pod i tražile do policajaca da zaštite njihovo pravo da izraze mišljenje.

"Ali policija nas je opkolila i gledala prema nama, kao da štite tu gomilu od nas osam žena koje sjede na podu", ispričala nam je Juras.

Nakon nekog vremena, kad je povorka otišla, policija je prosvjednice opet legitimirala, i bez da im je objašnjeno zašto ih zadržavaju, pa ih je potom pustila da hodaju do Praške ulice gdje su ih opkolili i nisu puštali dva sata.

"Nisu odgovorili zašto su nam oduzeli slobodu kretanja. Ponavljale smo da imamo slobodu kretanja i izražavanja mišljenja. Bili su otresiti, fizički su nas sprečavali da odemo, a bilo je 37 stupnjeva. Kad smo pitale zašto nas ne puštaju rekli su da nemamo što pitati, obraćali su nam se sa ti. 'Bit ćeš tu jer sam ja rekao da ćeš bit tu, što izvodiš', takve stvari su nam govorili, a nisu imali vidljive oznake znački niti su nam ih pokazali kad smo tražile", kazala je Juras i dodala kako su pomoć zatražile i od zagrebačke policije, ali i tu su naišle na zid.

"Nazvale smo 192 i tražile da nas policiija oslobodi od policije. Oni nam isto nisu htjeli reći zašto nas drže, rekli su da u ponedjeljak prijavimo u policijskoj postaji, rekli smo da ne možemo kad nam je oduzeta sloboda. Službenica u centrali je rekla da nas neće valjda držati do ponedeljka i da možemo u ponedjeljak prijaviti. Nisu nam željeli pomoći", ističe Juras.

No drama za nju tu nije završila. Od vrućine joj je pozlilo, pa je morala potražiti liječničku pomoć, ali u vozilu hitne, priča nam Juras, doživjela je još neugodnsti.

"Pozlilo mi je u nekom trenutku. Držali su nas na vrućini dva sata. Hitna je izmjerila da je bilo 37 stupnjeva. Velik je stres i biti okružen policijom. Došla je hitna. U hitnoj mi je tehničar rekao, nakon što su zatvorili vrata kombija, da su oni za Hod za život. Pitala sam ga je li to službeni stav Hitne pomoći, on je rekao da je njegov. Dok sam opisivala događaj kako mi je pozlilo - on je vikao prijeteći što smo uopće bile tamo. Htjela sam izaći iz vozila jer sam izgubila sigurnost i povjerenje, ali liječnica je onda udaljila tehničara iz kombija", kaže Juras.

Nakon svega, najavila je da će podnijeti kaznenu prijavu protiv policijskih službenika, policiju prijaviti CPT odboru Vijeća Europe za sprječavanje nečovječnog postupanja te podnijeti tužbu zbog diskriminacije i povrede prava osobnosti.

"Naš prosvjed je bio legitiman. Ispod 20 ljudi ne treba prijavljivati. Samo smo bile na ulici i htjele izraziti svoje mišeljenje, a policija nas je spriječila da na bilo koji način izrazimo svoje mišljenje", zaključila je Juras.