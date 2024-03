"Uskoro ćemo vidjeti punu mobilizaciju u Rusiji! Putin će dići 400.000 ljudi i neće sve poslati samo u Ukrajinu"

Margus Sakna, ministar vanjskih poslova Estonije, u intervjuu za servis Glasa Amerike govorio je o tome što Zapad treba učiniti kako bi povećao podršku Ukrajini za pobjedu u ratu, koliko se promijenila situacija u Rusiji nakon napad na koncertu u Moskvi, a za što je odgovornost preuzela ekstremistička organizacija Islamska država (ISIS), a Vladimir Putin pokušao je taj zločin povezati s Kijevom, kao i potrebu širenja Europske unije kako bi kako bi bili sigurniji od potencijalnih prijetnji iz Kremlja.

"Moram podsjetiti da je Putin zapravo imao plan za tjedan dana, tzv. specijalnu operaciju. Ali sada imamo više od dvije godine punog rata. I zapravo, Ukrajina je vratila veliki dio teritorija koji je izgubila na početku rata. Stoga je najvažnije da postoji volja ukrajinskog naroda za borbom. A za nas je plan vrlo lagan. Zapravo, vrlo je jednostavno – samo dajte Ukrajini ono što želi. I ne traže od nas da idemo s našim trupama u borbu protiv Rusije. Ali oni žele streljivo, oružje, novac i sve to imamo. Dakle, ono što radimo je da objasnimo našim partnerima i najvažnije je da se ne bojimo", poručio je Sakna.

Pročitajte i ovo Pripremite se Mislite da su cijene hrane otišle u nebo? Zbog ovog razloga ona će i dalje poskupljivati

Pročitajte i ovo Očevid u tijeku Tragedija u Sisku: U prometnoj nesreći poginuo vozač

Naglasio je da on ne vjeruje da će Putin upotrijebiti nuklearno oružje, piše Glas Amerike.

"Ja u to ne vjerujem, jer u zadnje dvije godine svaki put kad napravimo nešto novo, damo novo oružje, municiju, Putin tvrdi da će doći do eskalacije, a zapravo se ništa nije dogodilo. On samo ubija Ukrajince, krši sve zakone i pravila koja smo stvorili nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, nema plana B. Ako Ukrajina propadne, to je neuspjeh svih nas. I nije u pitanju Ukrajina. Nije ni test za NATO, ali padamo kao demokracija. Ukrajina se ne bori samo za sebe i za nas, nego i za nas. To je razlog zašto smo dali veliku vojnu podršku. Ali također znamo da Rusija ima planove za obnovu kapaciteta s druge strane naših granica. Sada su lažni izbori u Rusiji pokazali da Putin ima novi mandat. To nije demokratski mandat. I već su promijenili narativ. Više to ne zovu specijalne operacije. Oni to zovu ratom. Oni koriste sve različite aspekte kako bi gurnuli ruski narod protiv svih, protiv nas", poručio je.

Pročitajte i ovo Jasan stav Putinova nova prijetnja: "Oni za nas postaju legitimne mete, ma gdje se nalazili"

Također je naglasio da Putinu nije stalo do života ljudi u Rusiji, ali odlično koristi ovu priliku da okrivi Ukrajinu što se tiče terorističkog napada tijekom koncerta u Moskvi.

"Putin ima ideju i o vjerskim sukobima u Rusiji. On odlično koristi ovu priliku da pozove cijelo rusko društvo u borbu protiv Ukrajine, protiv svih koji se s njim ne slažu. Mislim da ćemo uskoro vidjeti punu mobilizaciju, jer sada su promijenili i rječnik. Ta se agresija više ne zove specijalna operacija, nego rat. A ako imate rat, onda imate i mobilizaciju. Riječ je o blizu 400.000 ljudi koji će biti uključeni u mobilizaciju. Čak mislim da ih Putin neće sve poslati u Ukrajinu. Oni također koriste te ljude za obnovu kapaciteta s druge strane naših granica", naglasio je.