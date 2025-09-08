Slavonac (34) letvom istukao susjeda (81) i prijetio mu smrću

Policija je uhitila 34-godišnjeg muškarca, koji je zbog nesuglasica oko plaćanja električne energije fizički napao i prijetio 81-godišnjem susjedu, a sud mu je odredio istražni zatvor od 30 dana.

Incident se dogodio 4. rujna oko 13 sati u zajedničkom dvorištu obiteljske kuće u Slavonskom Brodu. Osumnjičeni je drvenom letvom više puta udario starijeg susjeda po glavi i tijelu, a dan kasnije prijetio mu je i ubojstvom.

Ozlijeđeni 81-godišnjak zbrinut je u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

Završio u istražnom zatvoru

Policija je 34-godišnjaka uhitila i provela kriminalističko istraživanje, kojim je potvrđena sumnja u to da je počinio kaznena djela prijetnje i nanošenja teške tjelesne ozljede u pokušaju. Uz kaznene prijave predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.

Dodatno je utvrđeno da osumnjičeni u zakonskom roku nije prijavio prebivalište, zbog čega slijedi i prekršajna prijava.

Na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu istražni sudac odredio mu je 30 dana istražnog zatvora, nakon čega je prebačen u zatvor u Požegi.