Pijan u obiteljskoj kući pretukao muškarca do smrti

U obiteljskoj kući na širem području Opatije noćni sukob završio je tragedijom. Tridesetosmogodišnjak je osumnjičen da je u fizičkom obračunu usmrtio 56-godišnjeg muškarca.

Opatijska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv života i tijela, odnosno teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti.



Policija je utvrdila da se osumnjičeni 38-godišnjak, pod utjecajem alkohola, tijekom noći s petka na subotu verbalno i fizički sukobio s 56-godišnjakom u obiteljskoj kući na širem području Opatije.

Hitna pomoć utvrdila smrt

Muškarcu je zadao više udaraca po tijelu, uslijed kojih je došlo do smrtnog ishoda, priopćila je policija.

Kada je policija izašla na teren u subotu oko 5:45 sati, na licu mjesta zatekli su djelatnike Hitne medicinske pomoći koji su utvrdili da muškarac ne daje znakove života. Njegovo tijelo prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci na obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.



"Osumnjičeni 38-godišnjak je uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje te zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku. Kriminalističko istraživanje se nastavlja", priopćila je policija.