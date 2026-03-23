Povijesni trenutak za riječku luku: Stigao prvi vlak s automobilima iz Slovačke

Gotovo dvije stotine vozila na šesnaest vagona stiglo je danas u riječku luku iz Slovačke. Prvi je to vlak s automobilima koji su stigli u najveću hrvatsku luku, kroz koju bi samo ove godine trebalo proći oko šezdeset tisuća vozila. Važan je to iskorak za luku koja će tako postati još konkurentnija na tržištu. Osim tereta za ukrcaj na brodove, stizat će i vozila brodovima, koja će se potom ukrcavati na vlakove i putovati Europom do krajnjih kupaca.

“Možemo to procijeniti povijesnim trenutkom – da su automobili stigli vlakom u luku Rijeka. To je samo nastavak suradnje koja je počela prije nekoliko mjeseci s našim partnerom Emil Freyem, kada smo započeli s transportom automobila iz riječke luke. Do sada su se vozila dovozila kamionima i potom otpremala brodom, a danas smo svi zajedno svjedočili dolasku prvog vlaka. To će u svakom slučaju pojeftiniti i olakšati otpremu automobila te učiniti riječku luku još konkurentnijom”, rekao je Duško Grabovac, predsjednik Uprave Luke Rijeka.