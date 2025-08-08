FOTO Tragedija na istoku zemlje: Mladić autom sletio u smrt, objavljeni detalji

Nova smrt na cestama. U teškoj prometnoj nesreći u četvrtak je smrtno stradao 22-godišnji muškarac.

Nesreća se dogodila na cesti Šarengrad - Bapska oko 18 sati. Mladić je zbog neprilagođene brzine na cesti s puno zavoja izgubio nadzor nad osobnim automobilom te je sletio s kolnika u odvodni kanal.

Vozilo je potom odbačeno na krošnju stabla te je udarilo lijevim bočnim dijelom u deblo stabla, nakon čega je ponovno palo u odvodni kanal, gdje se i zaustavilo.

Mladić smrtno stradao u prometnoj nesreći Foto: PU vukovarsko-srijemska

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici, kao i druge žurne službe. Djelatnici hitne medicinske pomoći na mjestu događaja konstatirali su smrt vozača osobnog automobila.

Tijelo preminulog prevezeno je bolnicu u Vukovaru, gdje će biti provedena obdukcija.