U ponedjeljak počinje nova školska godina uz cjelodnevnu nastavu: "Malo je možda nezgrapan naziv koji su upotrijebili i to je preplašilo ljude"

Još su zapakirani, ali udžbenici za nove predmete cjelodnevne škole stigli su u klupe koprivničke škole Podolice. Rujan Hećimović, učenik 1. razreda već zna da će mu robotika biti najdraži predmet. Spreman je i ostatak. "Imam jednu torbu koja je doma sad, imam svoje male olovčice malo šiljilo i malu gumicu", otkrio je Rujan. Patrik Seretin ima spremne knjige i olovke te ostali potreban materijal.

Od ponedjeljka za šezdesetak škola u eksperimentalnom projektu, bit će više sati matematike i hrvatskog, informatika počinje od prvog osnovne, za učenike koji ne idu na vjeronauk, tu je predmet Svijet i ja, na rasporedu će biti i Praktične vještine, prirodoslovlje. Tjelesni za niže razrede predavat će kineziolozi.

Helena Knežević, ravnateljica OŠ Podolice kaže da im je "trebao nastavnik matematike, nastavnica hrvatskog, nastavnik tjelesnog za razrednu nastavu. Svakako smo zatražili i dodatnog kuhara zbog dodatnog obroka i dodatnog psihologa kojeg nemamo."

Škola će biti podijeljena na obvezni i izborni dio. Obvezni će trajati najviše do 14 sati, ovisno koliko škole odrede trajanje odmora. Tanja Rum, majka učenika, misli kako to nije loše. "Koliko smo čuli bit će samo sat vremena dulje u školi i malo je možda nezgrapan naziv koji su upotrijebili i to je preplašilo ljude."

No, roditelji učenika škola u Novom Marofu i Draganićima zbog cjelodnevne škole obratili su se Ustavnom sudu. Za Dnevnik Nove TV sa suda odgovaraju: "O predmetu koji je predmet Vašeg interesa sjednica Ustavnog suda nije zakazana tako da do početka školske godine nikakva odluka neće biti donesena."

Odabrane su 64 škole za projekt, no škola Slano od projekta je odustala i prije nego je škola počela. "Bile su prijavljene dvije škole iz naše županije, škola u Blatu i škola u Slanome, škola u Blatu je ispunila sve uvjete za eksperimentalni program, ali u Slanome se to nije dogodilo, a kako sad stvari stoje u program će ipak ići samo škola u Blatu", objašnjava župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić.

Nova školska godina počinje i s novom rundom pregovora o materijalnim pravima. Sindikat Preporod posebno upozorava na Zakon o plaćama. "Sad ide drugo čitanje, ja mislim da više zapravo u javnom sektoru a onda i u školstvu ništa ne bi bilo kao do sada, ravnateljima se daju faraonske ovlasti oni sada mogu odlučivati o 30 posto radnikove plaće", rekao je Željko Stipić iz sindikata.

Pa se tako i prije početka školske godine već spominju sindikalne akcije.

