Sva raskoš prirode može se vidjeti na hrvatskim planinama. Tako su zagrebački planinari naišli na prelijep, nesvakidašnji prizor – medvjedicu s četiri medvjedića. Uspjeli su to snimiti i podijeliti s nama.

Na nesvakidašnji prizor naišli su planinari koji su se vraćali sa Zavižana – rijetku sliku medvjedice s četiri mladunčeta.

''Prekrasno! Zbilja, što reći? Mama i četiri mlada. Nadamo se samo da će ih uspjeti sva četiri preko zime othraniti i sve što treba'', rekao je za Dnevnik Nove TV Andrej Medić, oduševljeni autor snimke.

Zanimljivo je i to da medvjedice češće imaju dvoje mladih. ''Inače medvjedice nekako imaju od jednog do četiri mlada, najčešće su to dvoje, ali viđaju se i medvjedice sa četiri'', kaže Marko Modrić, glavni čuvar prirode JU Priroda.

Nema prirodnih neprijatelja

U Hrvatskoj živi oko tisuću medvjeda, od čega njih čak 400 na području Gorskog kotara, stoga ne čudi da ih se može vidjeti u ranu zoru i kasno predvečerje.

''Prirodnih neprijatelja nema, hrane ima dovoljno i postotak preživjelosti medvjedića je dosta velik, pa da se pohvalimo da i mi u Nacionalnom parku Risnjak, uz risa i vuka, imamo i medvjeda'', otkriva ravnatelj NP-a Risnjak Mario Antolić. Zna to dobro Željko Raukar koji ima kuću u srcu Nacionalnog parka i često viđa medvjedice u dvorištu.

''Nikad se nije dogodilo da bi bila nekakva neugodna situacija u odnosu na čovjeka. Čak se ovo proljeće jedna tako opustila, kad bih joj bio blizu ona bi mirne duše zaspala. To je zapravo nenormalno ponašanje za životinje, naročito za medvjedicu'', kaže Željko.

Hrvatska je jedna od najbogatijih europskih država po bioraznolikosti i broju zvijeri koje obitavaju u očuvanoj prirodi. Stoga bi ovakvi prizori mogli postajati sve češći.

