Saborski zastupnik Mirando Mrsić jednu od stanki u Saboru iskoristio je kako bi progovorio o problemima u Narodnim novinama.

Maratonska rasprava o izmjenama saborskog Poslovnika u petak ujutro, po već ustaljenom običaju koji bi trebale promijeniti nove poslovničke odredbe, prekinuta je stankama na zahtjev zastupničkih klubova.

I dok su neki iznosili svoje razloge za cjelonoćnu raspravu, saborski zastupnik Mirando Mrsić iskoristio je priliku da upozori na problem Narodnih novina.

Poručio je tako da su Narodne novine primjer kako je političko kadroviranje štetno za javna poduzeća. Ministra državne imovine Gorana Marića pozvao je da poduzme korake kako bi za loše poslovanje državih poduzeća "odgovarali odgovorni, a ne radnici".

"Kadroviranja upropaštavaju dobre i profitabilne tvrtke u vlasništvu države. Narodne novine vođene su na način kako ne bi trebalo", rekao je Mrsić.

Zadnji čavao u lijes je, kaže, toaletni papir, koji će "doći glave Narodnim novinama, pa će one otići u stečaj".

"A to je zbog loše poslovne politike i nije se vodilo računa o ekonomskoj isplativosti. Strojeve koje su kupile Narodne novine po jednoj cijeni, ispod te cijene se prodaju privatniku, a on kaže da će oni poslovati profitabilno i izvoziti. Ako će on uspjeti, zašto Narodne novine nisu uspjele", pitao se Mrsić. (Hina)