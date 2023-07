Žena ovisna o toaletnom papiru svaki dan pojede četiri role: "Uz cvrkut ptica i predivan dan, nema ničeg ljepšeg od malo WC papira"

Amerikanka Kinah ovisna je o toaletnom papiru, no ne zato što puno vremena provodi na WC-u, nego zato što ga – jede. Kako navodi, godišnje za toaletni papir izdvoji oko 2700 dolara (više od 2400 eura).

"Jedem toaletni papir čim ujutro ustanem", rekla je Kinah u najavi za novu epizodu serijala "My Strange Addiction: Still Addicted?", koji se emitira na TLC-u.

U snimci najave može se vidjeti kako žena gricka toaletni papir tvrdeći da pogađa točno tamo gdje treba.

Nothing like a crisp, melty piece of toilet paper? Kinah eats up to four rolls a day! Hear her story on #MyStrangeAddiction: Still Addicted Wednesdays at 10/9c. pic.twitter.com/dxn54LCf2z