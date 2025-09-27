U parku prirode počeo odstrel životinja zbog smrtonosnog virusa: "Jako je teško govoriti..."

Nakon što je Ministarstvo okoliša izdalo rješenje za odstrel divljih svinja na području Parka prirode Kopački rit u subotu je počeo odstrel u Kopačkom ritu, nastavit će se i tijekom nedjelje, a sve odstrijeljene divlje svinje testirat će se na afričku svinjsku kugu (ASK).

"Jako teško je govoriti kada će se svinje izloviti. Ovo je teško prohodno područje, ali sigurno je da ćemo novim odstrelom doprinijeti bitnom smanjenju afričke svinjske kuge", izjavio je Ivo Bašić, ravnatelj PP Kopački rit.

HTV neslužbeno doznaje kako je na području Parka prirode pronađeno nekoliko lešina divljih svinja, a nakon analize pokazalo se da je većina uzoraka pozitivna. U Osijeku se u ponedjeljak treba održati sastanak Ministarstva poljoprivrede s predstavnicima lovačkih udruga Osječko-baranjske županije gdje će se doznati rezultati uzoraka i broj odstrijeljenih svinja, objavio je u nedjelju HTV.

Najviše slučajeva u Osječko-baranjskoj županiji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je na svojim službenim web stranicama kako je zaključno s petkom, 26. rujna, potvrđeno ukupno 42 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje.

Najviše izbijanja zabilježeno je u Osječko-baranjskoj županiji, njih 33, od kojih je u petak novo izbijanje potvrđeno na užem području grada Donjeg Miholjca.

Također u Osječko-baranjskoj županiji najviše izbijanja potvrđeno je u Općini Erdut - njih 10, koju slijede grad Donji Miholjac i Općina Bilje s po 6 izbijanja ASK.

ASK u divljih svinja, najviše na području Bilja i Erduta

Istovremeno, afrička svinjska kuga javlja se i u divljih svinja te je s danom 26. rujna, potvrđen 41 slučaj afričke svinjske kuge u divljih svinja, najviše na području Općina Bilje i Erdut.



Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novo Rješenje kojim se određuju naselja, gradovi i Općine na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske kao zone zaštite i nadziranja.



Na zaraženim te svim epidemiološki povezanim objektima kao i u zonama zaštite i nadziranja, nadležne veterinarske službe provode mjere sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687 koje su neophodne za suzbijanje i daljnje sprječavanje širenja ove izrazio opasne zarazne bolesti svinja, dodaju iz Ministarsta.



Također, objavljeno je novo Rješenje o zoni zaštite i zoni nadziranja koje se donosi zbog izbijanja ASK na objektima s držanim svinjama na području grada Donji Miholjac i naselja Grabovac, Općina Čeminac.

Potrebna dosljedna i stroga primjena propisanih pravila

Ministarstvo ponovno naglašava potrebu dosljedne i stroge primjene propisanih mjera biosigurnosti u cjelokupnom proizvodnom procesu.

Poseban oprez nužan je tijekom obavljanja poljoprivrednih i šumskih radova u zahvaćenom području, te je nužna stroga primjena pranja i dezinfekcije prije povratka u objekt kao i korištenje zaštitne obuće i odjeće prilikom boravka u objektu, navode iz Ministarstva.



Uz primjenu biosigurnosnih mjera, ističe Ministarstvo, ključno je svakodnevno promatrati životinje te prepoznati odstupanja u proizvodnji i njihovu zdravlju, a potom svako odstupanje bez odgađanja prijaviti veterinaru.



Sve informacije kako prepoznati, spriječiti i prijaviti slučajeve ASK-a dostupne su na mrežnoj stranici Uprave Veterinarstva.