U Dugom Selu vladaju tuga i ljutnja: "Sjećat ću se Laure po njezinoj dobroti"

Na mjestu nesreće kamioni i dalje prolaze. Jedino što ne prolazi je tuga za 9-godišnjom djevojčicom. Od nje se došla oprostiti i njezina najbolja prijateljica.

"Sjećat ću se Laure po njezinoj dobroti, sjećat ću se kako smo se lijepo igrale zajedno i da ju volim to joj želim reći. Napisala sam 'Laura nedostaješ mi, tvoja Viktorija' i nacrtala sam kako se vozimo s rolama", kazala je Viktorija, Laurina najbolja prijateljica.

Dugo selo zavijeno u crno. Grad je pun svijeća. Nema tko nije došao pomoliti se i zapaliti svijeću. U školi su za nju uredili i poseban kutak.

"Bila je preskrasna djevojčica. Dobra, draga, prava prijateljica", kaže Iva, Viktorijina mama.

Tužni, ali ljutiti i revoltirani. U srijedu su građani pokrenuli peticiju i dosad prikupili više od 2000 potpisa. Traže školski autobus za svu djecu, bolju signalizaciju, rasvjetu i prisutnost policije.

"Divljanje, neadekvatna vožnja u infrastukuturi koja je neadekvatna gdje u mnogim ulicama nema nogostupa zapravo svima nama uzrokuje nesigurnost na cesti", kaže Antonija Petričušić, predstavnica građanske inicijative Dugo Selo za sigurnost djece.

Na putu do škole djeca se stalno moraju izmicati da ne bi nastradala, kazala je ekipi Dnevnika Nove TV sedmogodišnja Lena.

"Auti jure i nema nogostupa", kaže Lena Petričušić, učenica 1. razeda.



Prozvani gradonačelnik već danima šuti. Ni u četvrtak nije htio pred kamere.



Kako to i biva u ovakvim situacijama prebacuje se odgovornost u ovom slučaju gradonačelnik lopticu prebacuje na Zagrebačku županiju.



Iz Zagrebačke županije pak kažu nesreća se dogodila na cesti koja je u ingerenciji grada.

"Prostorno planska dokumentacija kaže da se na tom dijelu, a to je donio grad Dugo Selo, može graditi trgovački centar. Grad Dugo Selo na ime toga da nije naplatio komunalni doprinos i komnalnu naknadu, dogovorio je s izvođačem radova koji grade trgovački centar da će on napraviti prometnu infrastukturu", odgovorio je Elvir Kolarec, dožupan zagrebačke županije.



Kad se krenuo graditi trgovački centar s njim su došli i kamioni.

Kako školski autobus ne vozi svu djecu, neki i dalje moraju pješice.

"Imam troje djece, sad imam predškolarca. Pa bogami me strah kad on krene u školu kako će to izgledati", rekla je Darija.

Zato su stanovnici sada odlučili reći dosta. Za vikend najavljuju veliki prosvjed. Borba je tek počela. Kažu neće dopustiti da se ovakva tragedija ponovi, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić Brunović.

