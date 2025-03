Pazite gdje stavljate tende i kakve su vam tegle za cvijeće: Kazne su i do 500 eura

Život u zgradi sa sobom donosi brojne izazove. Reda bi trebao uvesti Pravilnik o kućnom redu u zgradama. Između ostalog, kaže da se kućni red i mir ne smije remetiti radnim danom od 15 do 17 i od 22 do 7 ujutro, vikendom i blagdanom od 13 do 17 i od 22 do 9 sati. A tu su i brojne druge odredbe koje se tiču zajedničkog prostora.



Bicikle se neće smjeti ostavljati na hodnicima, stubištima, negdje gdje mogu blokirati prolaz, već na mjestima gdje nikome ne smetaju. Na uličnim pročeljima balkona neće se smjeti postavljati tende ili sjenila. Ukoliko se drži na balkonu, cvijeće i drugo bilje mora biti u posudama koje su osigurane od pada i koje zadržavaju vodu, kako prilikom zalijevanjavoda ne bi oštetila prozore, pročelje, fasadu zgrade. Također nije dozvoljeno bacanje bilo čega kroz prozore, vrata, ili s balkona.

Do sad je Kućni red bio mrtvo slovo na papiru, kažu iz Udruge predstavnika suvlasnika. Uz ovaj pravilnik suvlasnici mogu dodati i još svojih pravila.



"Pravilnik je dobar alat kojim se može uvest red, do sad takvog alata nije bilo, nije postojao. To je dobar korak u nekom dobrom smjeru gdje suvlasnici unutar zgrade imaju mogućnosti kako riješiti svoje probleme", objasnio je Tin Bašić, suosnivač ZGRADOnačelnik.hr-a.

Najveća novost je da oni koji se pravila neće držati mogli bi biti sankcionirani.

Koja su još pravila, što se mijenja, ali i što o svemu misle građani pogledajte u prilogu novinarke Dnevnika Nove TV Karle Trstenjak.

