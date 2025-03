Pred nama je razdoblje pljuskova i grmljavine: Doznajte do kada će trajati

Tlak zraka nad našim dijelom Europe relativno je izjednačen tako da će u utorak biti manje vjetrovito nego u ponedjeljak. No, malo južnije od Hrvatske zadržava se jedan frontalni sustav koji će i dalje djelovati na nas, donositi kišu i pljuskove, osobito Dalmaciji.



Prijepodne će u većini zemlje biti djelomice sunčano, uz umjerenu naoblaku. Na kopnu je u jutarnjim satima moguća i kratkotrajna magla, osobito uz Savu i Dravu. U Dalmaciji nešto više oblaka, tamo će biti pretežno oblačno, lokalno uz pljuskove i grmljavinu, oni su dakle mogući od jutra. A poneki pljusak moguć je i na istoku Posavine te u Baranji i Srijemu. Vjetar će uglavnom biti slab. Samo na jugu Dalmacije i dalje umjereno, povremeno i jako jugo. Najniža temperatura bit će između 4 i 8, a na Jadranu od 10 do 13.



U drugom dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj bit će promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima. Ali, raste mogućnost i za prolazne pljuskove te grmljavinu, osobito kasno poslijepodne. Vjetar će većinom biti slab, samo za vrijeme pljuskova umjeren do jak. Najviša dnevna temperatura između 16 i 18.



Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, ali povremeno i kiša. Vjetar će biti slab, a temperatura 16, 17 Celzijevih stupnjeva.



U Istri, Primorju i Gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Veća vjerojatnost za njih je u gorju i unutrašnjosti Istre, ali ne mogu se isključiti niti na obali. Vjetar će većinom biti slab, samo povremeno na moru umjerena tramontana. Temperatura će rasti do 15, 16 stupnjeva, a u gorju do 13, 14.



U Dalmaciji promjenjivo i nestabilno. Ovdje je sutra najveća vjerojatnost za povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Ponegdje oni mogu biti jače izraženi uz obilniju kišu, osobito u Zagori. Ipak, bit će i sunčanih razdoblja, najviše na sjeveru Dalmacije gdje će zapuhati umjerena tramontana. Na jugu i dalje ostaje jugo, nešto slabije će puhati nego danas, ali ipak umjereno do jako. Temperatura će uglavnom biti od 15 do 17.



Sredina tjedna na kopnu će biti promjenjivo oblačna, vjetrovita i svježija. Bit će sunčanih razdoblja, ali povremeno i kiše, najvjerojatnije u srijedu i petak. Zapuhat će umjeren, u četvrtak i jak sjeverac pa će se činiti hladnije od ovih vrijednosti temperature. Danju će inače biti između 13 i 16 Celzijevih stupnjeva.



Na Jadranu od srijede do petka također promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja, ali ovdje je malo veća vjerojatnost za pljuskove, osobito u Dalmaciji, u srijedu. Vjetar će okrenuti na jaku i olujnu buru koja će zatim u petak Oslabjeti. Temperatura će se zbog bure malo spustiti, no i dalje ostaje iznad prosjeka, uglavnom od 15 do 17.



Dakle, cijeli će ovaj tjedan biti promjenjiv. Imat ćemo sunčana razdoblja, ali i kišu te pljuskove. S time da će u drugoj polovini tjedna kiša vjerojatno padati rjeđe nego u ponedjeljak, utorak i srijedu. Uz to, od srijede će biti malo vjetrovitije i svježije.

