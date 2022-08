Nema odmora za Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, koje je u četvrtak održalo 182. sjednicu. Zvučnih imena nije bilo, već su se davala mišljenja na zahtjev obveznika.

Saziv Povjerenstva djeluje od ožujka 2018. i mnogim su dužnosnicima, koji se nisu vodili načelom da svoj interes ne smiju stavljati ispred onog javnog, itekako pomrsili račune. Što sve otkriva njihova statistika, saznala je reporterka Barbara Štrbac u prilogu za Dnevnik Nove TV.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa trenutačno pazi što radi 2635 dužnosnika svih kategorija - od predsjednika do općinskih načelnika, od članova nadzornih odbora i uprava državnih tvrtki do upravitelja gradskih ili općinskih zaklada.

A zbog sukoba interesa, samo tijekom ovoga saziva Povjerenstva, među ostalima, kažnjeno je 12 ministara, 52 saborska zastupnika, 35 gradonačelnika i 75 općinskih načelnika.

Banožić se oglasio nakon kazne zbog namještanja većeg stana samome sebi: "Tražit ću zaštitu suda"

Odredbe iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa, u ovom sazivu, dakle u malo više od 4 godine, povrijeđene su u 360 predmeta. Gledamo li strogo statistički, mogli bismo reći da su po dva dužnosnika svakog tjedna bila u sukobu interesa. Treba naglasiti da među njima ima i recidivista, odnosno onih koji su zakon povrijedili više puta.



I dok ove brojke zvuče impresivno, iznos izrečenih sankcija baš i nije takav. Ukupno će za sve te povrede platiti manje od milijun kuna. Za sada je od toga naplaćeno tek nešto više od 739 tisuća kuna jer se kazne plaćaju na rate, a rata ne može iznositi više od polovine neto plaće.

Nižu se reakcije na uhićenje Dumbovića: "Svi poslovi su se sklapali direktno", "Sve će to pasti u vodu"



Treba reći i to da se u nekim predmetima, kada je riječ o potencijalnom sukobu interesa, ne izriču sankcije nego samo opomene.



Kazne su se s posljednjom izmjenom zakona povećale, ali i dalje su često smiješne u odnosu na sukob interesa u kojemu su se dužnosnici našli - od 4000 do maksimalnih 40.000 kuna.



Kažnjava se i nesuradnja s Povjerenstvom, odnosno ne dostavljanje traženih podataka i to kaznom koja se može kretati od 2000 do 10.000 kuna. Kazne možda nisu velike, ali mogu imati velik utjecaj pogotovo kada je riječ o najvišim političkim dužnostima.

