Nižu se reakcije na veliku akciju policije i USKOK-a i uhićenje bivšeg gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića, kojega se tereti za sukob interesa i pogodovanje tvrtkama svog sina dok je bio gradonačelnik. Njegov sin Darinko Dumbović također je uhićen, a u tijeku je pretres kuće bivšeg gradonačelnika.

"Nisam iznenađena" komentirala je gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes uhićenje svojeg prethodnika. "Ja sam u prošlom mandatu bila gradska vijećnica i mi smo kao HDZ neprestano ukazivali na nepravilnosti koje su se događale u gradskoj upravi na čelu s gradonačelnikom", kazala je Komes.

"Osobno sam ukazivala na sukobe interesa koje je gradonačelnik Darinko Dumbović imao u skupštinama gotovo svih trgovačkih društava i povjerenstvo za sukob interesa je i pokrenulo postupak s trgovačkim društvom Privreda, ali postojao je sukob interesa i u ostalim društvima jer su svi poslovali s tvrtkom gradonačelnikovog sina Titan Commerce", naglasila je.

"Poslovi su se sklapali direktno, nije bilo poziva i natječaja" rekla je dodala da grad više ne surađuje s tom tvrtkom.

Gradonačelnica Komes je u utorak trebala zajedno s ministricom kulture Ninom Obuljen-Koržinek predstaviti projekte za obnovu centra grada, no ministrica je zbog najnovijih događaja otkazala dolazak.

Čačić uvjeren da će sve "pasti u vodu"

"Dokaže li mu se krivnja, biti smijenjen sa svih stranačkih dužnosti" rekao je predsjednik Reformista Radimir Čačić komentirajući uhićenje svog stranačkog kolege Darinka Dumbovića.

"U konkretnom slučaju, osobno sam uvjeren i iskreno se nadam da će sve to skupa pasti u vodu, kao što to u 90 posto slučajeva biva", rekao je Čačić novinarima.

Na pitanje je li ranije čuo za navodne malverzacije s kojima se povezivao Dumbović, Čačić kaže da jest, ali samo iz medija. "Moje spoznaje o tome su jednake kao i svakog prosječnog građanina koji prati informacije. Osobno sam uvjeren da je Dumbović nevin, to što sam ja uvjeren ni na kakav način nije mjerodavno", naglasio je Čačić.

Spektakularna uhićenja, ali i spektakularne oslobađajuće presude

Uhićenje bivšeg gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića komentirali su u utorak i saborski zastupnici. Ocijenili su da imamo spektakularna uhićenja, ali tek kada moćnici odu s vlasti te ustvrdili kako to upućuje da institucije nisu neovisne.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin poručuje da svakog tko se ogriješio o zakon treba procesuirati bez obzira na politički predznak.

No, dodaje, problem je što često imamo spektakularne akcije uhićenja i to kod ljudi stvara dojam da se stvari miču s mrtve točke, a onda kao što smo prije par dana svjedočili u slučaju Agram, to završava s oslobađajućom presudom.

"Ključno pitanje koje se otvara kod svake afere, kao i kod ove, hoćemo li napokon napraviti nešto da se nakon medijskim natpisa, gdje novinari odrađuju posao policije i DORH-a, i spektakularnih uhićenja te podizanja optužnica, oni koji su doista krivi i prekršili zakon za to budu i kažnjeni i to ne za pet, 10 ili 15 godina", rekao je Grbin. Kaže kako je "to ono gdje se ova Vlada nominalno bavi borbom protiv korupcije, a u stvari najviše griješi i propušta".

Imamo spektakularna uhićenja, ali i spektakularne oslobađajuće presude, naglasio je, dodavši da se pandemija iskoristila za pljačku, isto se događa i s obnovom.

"Mislim da nitko više nije začuđen, to je priča koja se ponavlja doslovce iz dana u dan. Vijest da je negdje uhićen korumpirani HDZ-ovac je nama vijest kao vremenska prognoza", izjavila je zastupnica Zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin, na što su je novinari ispravili da je Darinko Dumbović član Reformista.

Socijaldemokrat Davorko Vidović nada se da je DORH protiv Dumbovića prikupio dovoljno dokaza i argumenata kao osnovane, a ne da, kaže, imamo samo spektakularna jutarnja uhićenja.

Ako je bila bilo koja vrsta pogodovanja u pitanju, onda je to dobro i nema te stranke koja bi smjela pravdati bilo koga za bilo što što je protivno javnom interesu, rekao je Vidović.

Za Mostovca Nikolu Grmoju problematično je da moćnici u Hrvatskoj završavaju u zatvoru tek nakon gubitka izbora.

"Nama su potrebne neovisne institucije koje će jednako tretirati sve građane i gdje će ljudi koji imaju politički utjecaj i moć, doći na udar tih istih institucija i prije nego izgube vlast. Dok je Dumbović bio koalicijski partner HDZ-a i dizao ruke u Saboru, nitko ga nije dirao", poručio je Grmoja.

Ponovno je zaključio da naše institucije nisu neovisne. To će se promijeniti kada se promijeni ova vlast, dodao je.

Zastupnica Centra Dalija Orešković ocijenila je da je ovo jedno u nizu uhićenja koje pokazuje da u Hrvatskoj ne funkcionira ni sustav prevencije, a ni represije.

"Dumbovića se sjećam iz razdoblja moje funkcije u Povjerenstvu za sukob interesa, sve što se događalo kasnije samo je njegova koruptivna nadogradnja. Kako korupcija jača, tako slabe institucije 'pod čizmom' i toksičnim djelovanjem HDZ-a", ustvrdila je.

Orešković je izjavila da je HDZ 'čitavim nizom izmjena antikorupcijskih zakona naprosto korupciju pustio s lanca'.