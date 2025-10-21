S Krka godinama putovao u Zagreb na posao, plan mu je pokvario jedan čovjek

Šezdesetčetverogodišnji umirovljenik iz Zagreba našao se u problemima, koji bi ga sada mogli stajati slobode.

Pokazalo se, naime, da je muškarac tijekom svog radnog vijeka u državnoj tvrtki lažno prijavio mjesto boravišta na udaljenoj adresi te na taj način godinama izvlačio novac za putne troškove do posla i natrag.

Umjesto u Zagrebu, gdje je sjedište tvrtke, muškarac je prijavio stalnu adresu u Šilu na otoku Krku te prijavio da radnim danima prelazi gotovo 350 kilometara, za što mu je od 1. lipnja 2017. do 30. srpnja 2020. isplaćeno 24.540 kuna, oko 3.260 eura putnih troškova.

Nakon što je poslodavac posumnjao u ovu priču, angažirali su privatnog detektiva, koji je otkrio da je muškarac čitavo vrijeme živio – na Trnju.

"Na adresi prebivališta u Trnju u Zagrebu osumnjičenik nije samo privremeni stanovnik već osoba koja je integrirana u okolinu u kojoj živi i poznaje većinu svojih susjeda. Takvi se odnosi ne mogu graditi isključivo kratkotrajnim privremenim boravcima", stoji u izvještaju privatnog detektiva u sklopu optužnice zagrebačkog tužiteljstva, javlja Jutarnji list.

Tužiteljstvo u ovom slučaju za 64-godišnjaka traži povrat nezakonito stečenih sredstava te osam mjeseci zatvorske kaznu, uvjetno na tri godine.